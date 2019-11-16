蔡賴配成軍前合體大造勢 直搗韓地盤喊光復高雄

（中央社記者溫貴香、王淑芬高雄16日電）總統蔡英文明天將宣布副手由前行政院長賴清德出任，兩人今晚直搗對手、高雄市長韓國瑜地盤，合體高雄競選總部成立大會，主辦單位宣稱逾10萬民眾相挺，訴求「光復高雄，台灣要贏」，展現勝選氣勢。

尋求連任的蔡總統明天上午9時將宣布副手由賴清德出任，下午全國暨台北競總成立，正式以「蔡賴配」迎戰國民黨韓國瑜、前行政院長張善政的「國政配」，以及親民黨黨主席宋楚瑜和知名廣告人余湘的搭檔。

蔡總統高雄競選總部是她在六都中第一個成立的競總，黨政高層和立委參選人同台造勢，包括行政院長蘇貞昌領軍的行政團隊及百工百業後援會幹部也站台拉抬選情，支持者高喊當選，氣氛熱烈。

這場造勢活動是明天「蔡賴配」正式成軍前的同台造勢場，蔡總統傍晚在支持者的簇擁及當選聲中緩步大進場，當蔡總統上台拉起賴清德、蘇貞昌的手和支持者同聲喊當選，將現場氣氛拉到最高潮。主辦單位喊出現場超過10萬人。

總統蔡英文的高雄市競選總部是六都中第一個成立的，16日下午成立大會更湧入大批民眾；大約下午5時30分，主辦單位喊出現場已超過10萬人。中央社記者董俊志攝 108年11月16日

總統蔡英文高雄競選總部16日正式成立，下午4時活動現場就湧現大量支持者，民眾熱情沸騰，大約下午5時30分，主辦單位喊出現場超過10萬人，晚間空拍畫面也相當壯觀。（總統蔡英文高雄競選辦公室提供）中央社 108年11月16日

蔡總統致詞時呼籲大家明年用神聖的一票「光復高雄」，砲火瞄準國民黨總統參選人韓國瑜。她說，「我們沒有要征服宇宙，台灣人只想用自己的力量守護主權、捍衛民主」，請高雄人用選票說清楚，不喜歡說大話、不喜歡落跑的人。

賴清德在總統談話前致詞，疾呼支持者要堅定的用選票支持蔡總統連任，守護台灣，更要讓國會過半、改革不能斷。

蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人站台也細數蔡總統的政績，盼人民用關鍵的選票支持蔡總統、民進黨立委，政黨票投民主進步黨，才能「台灣要贏、改革不能斷、國會要過半」。

總統蔡英文（前中）高雄市競選總部成立大會16日登場，前行政院長賴清德（前左3）到場與蔡總統同台造勢，總統府秘書長陳菊（前右2）、行政院長蘇貞昌（前右3）與副院長陳其邁（前左2）也出席與會，眾人攜手展現民進黨團結氣勢。中央社記者董俊志攝 108年11月16日

民進黨去年九合一選舉大敗，長期執政的高雄市遭韓國瑜掀起的韓流攻破，震撼黨內，這次蔡總統競選連任，在高雄市成立六都第一個競選總部，蔡總統強調高雄最具指標性，贏了高雄，全台就贏了，今天重兵集結高雄，展現勝選氣勢。

民進黨立委劉世芳受訪表示，去年九合一選舉對民進黨來講是很大的敗仗，全黨上下重新檢討後，在哪個地方跌倒就在哪個地方爬起。她在左楠這個被視為綠營立委最艱困的選區競選連任，民進黨能不能八仙過海（8席全拿），她就是最後的那一席。

蔡總統競選總部設在鳳山區，高雄市議員林智鴻表示，這塊地是2014年當時陳菊競選連任高雄市長的競選總部，算是民主的堡壘、勝選的幸運地，鳳山又是高雄市人口最多的行政區，在這裡設立總部，也是展現光復高雄的氣勢，從鳳山開始迎向勝利。（編輯：張良知）1081116