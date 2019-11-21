陳偉殷遭指定讓渡 日職老東家中日龍有興趣

（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅美馬林魚隊左投陳偉殷今天遭球隊移出40人名單，進入指定轉讓程序。日職老東家中日龍隊釋出善意，直言「他是跟中日龍隊有緣的選手」，也表示會了解陳偉殷合約和身體狀況。

馬林魚隊今天宣布將陳偉殷指定讓渡（DFA），未來7天陳偉殷將與球團討論，可接受下放小聯盟、被交易至其他球隊，或者直接被釋出。

陳偉殷的職棒生涯是從日職中日龍隊開始，2004年旅日前輩陳大豐以球探身份接洽，與中日隊簽下85萬美元的合約，2009年陳偉殷日職一軍出賽戰績8勝4敗，防禦率1.54，拿下中央聯盟防禦率王，2010年也投出單季13勝好成績，表現備受肯定。

陳偉殷2012年轉戰美國職棒、加盟金鶯隊，2016年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元大合約，但本季出賽表現不如預期，遭指定讓渡。

中日龍球團代表加藤宏幸表示，陳偉殷具有破150公里球速優勢，變化球種類多，效力中日龍隊期間表現亮眼，目前球團會針對陳偉殷的合約、身體狀況調查，「相信其他球團應該也會調查」，詳細調查後，會再與中日隊總教練與田剛討論。（編輯：吳協昌）1081121