陳偉殷旅外路不斷嘗試 遭指定讓渡不輕言放棄

美職馬林魚隊台灣左投陳偉殷21日遭指定讓渡，身為簽下最高金額合約的華人運動員，他的未來路備受矚目。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北21日電）美職馬林魚隊台灣左投陳偉殷遭指定讓渡，旅外路上陳偉殷不斷嘗試，從日職轉戰美職為台灣第一人，與馬林魚合約寫下華人運動員紀錄，未來路怎麼走，如同自我期許「不會輕易放棄」。

馬林魚隊今天宣布陳偉殷進入指定讓渡（DFA）程序，未來10天，可和球團討論接受下放小聯盟、被交易至其他球隊，或者直接釋出；馬林魚隊總裁希爾（Michael Hill）表示，做這個決定考量不是錢，是為了找出最佳40人陣容。

陳偉殷2016年與馬林魚隊簽下5年8000萬美元（約新台幣24.5億元）大合約，當時合約超越中國籃球明星姚明2005年簽下的5年7500萬美元，成為華人運動員最高金額的合約；這份大合約伴隨來的是外界關注和質疑，陳偉殷近年因傷所苦，出賽數、出賽成績不如預期，甚至不止一次被美媒評為「馬林魚隊近年簽下最差的合約」。

陳偉殷棒球路上不斷嘗試，近年季後舉辦許多基層回饋活動、陳偉殷棒球訓練營中，陳偉殷也不吝嗇與後輩分享一路走來的心路歷程。

陳偉殷在就讀高苑工商時慢慢展露王牌身手，在2002年IBA世界青棒錦標賽，對強敵韓國隊投出完封勝，飆出12次三振，獲選大會最佳左投手獎，好表現受到球探追蹤，當時旅日大前輩陳大豐以球探身分來台接洽，陳偉殷2004年成為台灣首名以學生身分加盟日本職棒的球員，與中日龍隊簽下85萬美金合約。

對於前輩陳大豐，陳偉殷有很多感謝，他曾透露赴日發展時，陳大豐對他十分照顧，2008年4月2日，與讀賣巨人隊比賽，陳偉殷中繼登板，好投幫助球隊拿下勝利，也拿下個人日職生涯首勝，他將別具意義的首勝球送給陳大豐，「感謝他對我的栽培與關愛，從一開始什麼都沒有，他一點一滴幫助我，首勝球意義很大，幸好我有送給他，不然我會後悔」。

陳偉殷日職生涯在2008年9月22日與養樂多隊交手，投出首次完封勝，日職生涯開始往上爬，2009年陳偉殷整季一軍出賽24場（23場先發），戰績8勝4敗，出賽防禦率1.54，投出5場完投、4場完封勝、表現亮眼，2010年單季拿下13勝，2011年獲得大幅加薪，年薪破億日圓、寫下紀錄。

陳偉殷沒有止步於日職，2011年季後向中日隊球團提出想要赴美發展的想法，2012年正式加盟美職金鶯隊，成為台灣首名從日本職棒轉戰美國職棒的球員，並於該年4月10日完成美職大聯盟生涯初登板。

陳偉殷效力金鶯隊期間表現穩定，曾在2014年單季拿下16勝（6敗），出賽防禦率3.54，2016年轉效力馬林魚隊，但近年因傷所苦，沒能投出球團預期表現，2019年球季，首度專職後援投手，也是日、美職棒生涯目前為止13年，首度沒有先發出賽場次紀錄。

因近年傷勢影響表現，影響陳偉殷出賽定位，沒有明確的上場時機，陳偉殷曾分享大兒子童言童語問：「爸爸你為什麼沒上場」，也道出陳偉殷的沮喪和無奈。

與傷為伍、想辦法找回昔日王牌身手的這段期間，陳偉殷一直期許自己能夠享受比賽、享受棒球，他曾在棒球訓練營中跟學員們分享，「不要把打球當成工作，要把它當成興趣」，這句話也是勉勵自己。

陳偉殷今年季初改背號為20號，向日職傳奇球星杉下茂看齊，杉下茂有「指叉之神」的封號，但杉下茂自認為是「努力之神」，因此陳偉殷希望可以向杉下茂學習，「繼續努力，不要這麼容易放棄，相信努力可以彌補很多不足」。

陳偉殷日職生涯5年，總計一軍出賽累積36勝30敗，日職生涯出賽防禦率2.59，美職生涯目前為止8年，累積59勝41敗，出賽防禦率4.18，日美職棒生涯通算累計95勝，距離職棒生涯百勝目標還有5勝，陳偉殷下一步怎麼走尚不確定，但他直言：「面對接下來的挑戰，將全力以赴」。（編輯：張芷瑄）1081121