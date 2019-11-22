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高潞改披台灣維新黨戰袍 登記參選平地原民立委

最新更新：2019/11/22 13:11
前時代力量立委高潞．以用改披台灣維新黨戰袍，22日登記參選第10屆平地原住民立委。（中央社檔案照片）
前時代力量立委高潞．以用改披台灣維新黨戰袍，22日登記參選第10屆平地原住民立委。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北22日電）前時代力量立委高潞．以用改披台灣維新黨戰袍，今天登記參選第10屆平地原住民立委；高潞說，她從8月至今都處在傷心中，但為了部落的未來，要化悲憤為力量，決定重返立院。

時代力量前不分區立委高潞．以用因助理違規獲經濟部新台幣400萬元的綠能補助，時力紀律委員會7月31日決議，高潞違反一般大眾對公開透明、利益迴避的認知，決議將高潞停權；並於8月6日做成決議，將高潞．以用予以除名，她也因此喪失了不分區立委資格。

高潞今天上午在原住民族人陪同下，前往台北市選舉委員會，宣布加入台灣維新黨，並登記參選第10屆平地原住民立委選舉。

高潞表示，不管是礦業法、原住民身分法、原住民族土地及海域法、原住民族自治法等，都還躺在立法院，完全沒有進度；過去她從體制外在街頭抗爭，後來進到體制內，在立法院努力為原住民族權益打拚，擔任立委第一天起就推出很多關鍵性改革。

高潞說，不管是原住民族教育、土地等相關法案，雖然她只擔任3年半立委，「可比別人的3屆」；選舉越來越接近，不管是藍、綠都在操作意識形態，這時哪個政黨真正在乎原住民群、弱勢族群的就業問題、產業問題？

高潞表示，或許族人朋友和她一樣，從8月到現在都還處在傷心、受傷中，但為了孩子的未來、部落的發展，要化悲憤為力量，讓跟大家一樣是平民、不是政二代的高潞再次進到立法院，捍衛原住民族權益，維護族人基本的生活權益，還原住民族尊嚴，她決定重返立院。（編輯：蘇龍麒）1081122

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