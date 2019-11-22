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館長助培訓戰技 蔡總統：歡迎民間善意

最新更新：2019/11/22 14:35

（中央社記者黃旭昇新北22日電）總統蔡英文今天表示，面對與中國的軍事武力不對稱狀態，仍須維護並強化國軍傳統戰力。民間機構基於善意願意協助國軍，政府都表示歡迎，但這種善意不適合被過度解讀。

蔡總統今天參訪新北市淡水區康舒科技，瞭解台商加碼投資台灣。在接受媒體聯訪時，記者詢問對國防部要軍種派員參加知名網紅「館長」陳之漢戰技培訓班的看法，及國防部這種作法是否合適。

蔡總統表示，「館長」除了是網紅，也有很多的專長、能力，可以協助國軍。如果民間機構本於善意要協助國軍，政府都持歡迎態度。

她說，「其他單位願意協助國軍，我們都歡迎」，這種善意不適合被過度解讀。

蔡總統說，台灣在複雜的局勢裡，要找自己的機會；台灣面對挑戰，在經濟、科技發展、國防等層面都要實實在在做好，讓自己的實力不斷增長是很重要的。

蔡總統說，台灣與中國在軍事武力上確實處於不對稱狀態，必須尋找各種不對稱作戰方式，但這不代表我們不需要傳統的國軍戰力，仍要持續強化傳統戰力。

總統說，不斷的強化潛艦等國防武力的準備，在政治與國際上，需要與更多理念相近的國家，願意與台灣站在一起的國家，共享共同的理念，一起維護區域的和平。（編輯：張銘坤）1081122

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