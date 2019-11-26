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法拉利逆向衝撞機車 騎士命危

最新更新：2019/11/26 19:46
一輛紅色法拉利轎車26日行經新北市新莊區福營路疑似失控，逆向衝撞對向兩輛行駛中機車，法拉利車頭引擎蓋嚴重凹陷，兩名機車女騎士遭撞飛，其中一人到院前已無呼吸心跳，另一人擦傷。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月26日
一輛紅色法拉利轎車26日行經新北市新莊區福營路疑似失控，逆向衝撞對向兩輛行駛中機車，法拉利車頭引擎蓋嚴重凹陷，兩名機車女騎士遭撞飛，其中一人到院前已無呼吸心跳，另一人擦傷。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月26日

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北26日電）一輛紅色法拉利轎車今天下午在新北新莊區福營路疑似失控，逆向衝撞對向兩輛行駛中機車，兩名機車女騎士遭撞飛，其中一人到院前已無呼吸心跳，另一人擦傷。

新北市府消防局表示，下午3時14分據報，新莊區福營路有救護案件，到場發現為一輛轎車與兩輛機車發生車禍，其中一名機車女騎士OHCA（無呼吸心跳），送輔大醫院急救，另一名機車女騎士肢體擦傷，意識清楚，送衛生福利部台北醫院治療。

新莊警分局調閱監視器，初步調查肇事的林姓男駕駛開著紅色法拉利轎車，從新莊福營路往民安路方向行駛，疑失控駛入對向車道而發生車禍。

警方說，法拉利轎車駕駛無酒精反應，已被帶回警局調查車禍發生原因。

警方發現現場有很長的轎車煞車痕，法拉利轎車車頭引擎蓋嚴重凹陷，車燈破損，被撞機車全毀。從監視器畫面發現，兩輛機車迎面被轎車高速撞上。（編輯：唐聲揚）1081126

一輛紅色法拉利轎車26日行經新北市新莊區福營路疑似失控，逆向衝撞對向兩輛行駛中機車，兩名機車女騎士送醫治療，其中一人到院前已無呼吸心跳，另一人擦傷。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月26日
一輛紅色法拉利轎車26日行經新北市新莊區福營路疑似失控，逆向衝撞對向兩輛行駛中機車，兩名機車女騎士送醫治療，其中一人到院前已無呼吸心跳，另一人擦傷。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真　108年11月26日
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