胡亦嘉認街口支付缺失 不再兼總經理2個月內換人

金管會26日以內控缺失為由，對街口支付開罰新台幣180萬元，另要求董事長胡亦嘉（前）不得兼任總經理；胡亦嘉承諾將在兩個月內更換總經理。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北26日電）金管會今天以內控缺失為由，對街口支付開罰180萬元，另要求董事長胡亦嘉不得兼任總經理；胡亦嘉承諾將在兩個月內更換總經理，正在改善疏失，並強調消費者權益未受影響。

金融監督管理委員會銀行局今天表示，街口支付在農曆春節舉辦「發紅包」活動，為求快便宜行事，有墊付款、允許商家帳戶可透支等內控缺失，核處新台幣180萬元罰鍰，創下電支業者裁罰首例，並要求3個月內立即改善。

對此，胡亦嘉今天接受中央社記者電話採訪坦言，確實有疏失，相關改善方案大部分是針對前期的溝通，雖然今天才知道遭裁罰，但其實在溝通上已經做了很多修正，有些則還在修正中。

金管會指出，街口支付在農曆春節辦「發紅包」行銷活動，用自有資金開立帳戶，用「墊付款」送紅包，卻未依內部處理流程給主管簽核；胡亦嘉說，會記取這次經驗，以後做行銷活動會更小心。

針對金管會要求不得兼任總經理，胡亦嘉表示，已向金管會承諾將在兩個月內更換總經理，目前對於接任人選還沒有想法。

胡亦嘉說，感謝金管會的指導，讓街口支付的嚴謹度更高，且街口支付很重視用戶，這次所有違規事項都沒有影響用戶權益。

然而他也認為，銀行或金融機構是大型企業，電子支付業者的規模相對較小，卻都適用同一個法規，尤其電子支付業者更像新創企業，成員很多是年輕人，一開始總是有疏忽的地方。當然他也了解，要成為金融機構就必須遵守規則，街口支付將持續改善。（編輯：鄭雪文）1081126