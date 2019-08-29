行動支付導入中小型店家 業者樂見雙贏

政府力促商圈中小型店家導入行動支付，將與業者合作點數或現金回饋，LINE Pay樂見政府創造雙贏，街口支付也看好此利多政策。中央社記者江明晏攝 108年8月29日

（中央社記者江明晏台北29日電）政府力促商圈中小型店家導入行動支付，將與業者合作點數或現金回饋，LINE Pay樂見政府創造雙贏，街口支付也看好此利多政策，並盼打造完整無現金社會生態圈，助民眾、商家長期使用。

經濟部次長林全能表示，商圈中小型店家對數位服務的能力較為薄弱，將協助這些商家建立數位服務能力，再加上行動支付短期回饋，以協助店家數位轉型並帶動消費。

政府與行動支付業者合作，遊客在包括永康、寧夏等登記在案的商圈使用LINE Pay 、街口支付等各種行動支付消費，將提供點數或現金回饋最高20%，每人每月最高回饋1000元，將投入4.4億元，預計最快今年10月開始實施、到12月為止，以吸引消費者使用行動支付購物，帶動商圈店家買氣。

LINE Pay在全台擁有630萬以上的用戶數，商家數達12萬以上，LINE Pay對中央社記者表示，支持政府提高行動支付的普及率，樂見政府積極主導相關政策，串起店家與顧客、創造雙贏。

街口支付目前用戶數約130萬戶，全台使用支付據點8萬多家，大型與中小型通路比例約10比1，看好政府提供利多政策，相信能促進電子支付消費營業額，但要如何延續民眾及商家長期使用意願，則需要將無現金社會的生態圈打造得更完整，提高使用黏著度，深入民眾食、衣、住、行每日的生活中，這也是街口一直努力的目標。

街口支付觀察，中小型店家不同於大型連鎖品牌，需要較多的業務人力開發、一家一家洽談，相對需要花較多的時間，個人戶、小型店家或醫療診所等，因稅務問題，業者（含免開統一發票店家）通常不願意導入除了現金以外的支付方式，主要是擔心營業額曝光，有需要繳稅的疑慮。

街口支付表示，或許可以考慮將免用統一發票的營業額額度從20萬元上提；而中型商戶則因已有許多支付方式、缺乏誘因，稅賦優惠或許可以增加店家使用動機，建議也可考慮仿效日本，補貼收取行動支付所需裝置的費用。

中華電信先前已在嘉義縣、雲林縣、嘉義市及台南市與各一所大學合作，執行「無現金大學生活城」計畫，透過提供多元行動支付服務，解決學生消費人潮造成現金交易流程較費時的不便。

中華電信看好回饋點數有助行動支付推廣，旗下Hami Pay導入票證、銀行信用卡及票證聯名卡，也整合縣市民卡、會員點數、電子優惠券，並結合Hami Point點數的兌換平台，開拓點數經濟。

台灣大指出，在每5個台灣大哥大悠遊聯名卡持卡用戶中，就有1人選擇升級為WALI手機悠遊聯名卡，從WALI手機悠遊聯名卡的使用場域來看，除交通運輸外、一般購物及百貨占30%與餐飲占22%的使用比例最高。

遠東集團先前也宣布推出HAPPY GO Pay，將既有的HAPPY GO卡平台結合各支付通路的APP，使用手機就可以消費，發揮更高的效能。（編輯：楊玫寧）1080829