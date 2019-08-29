商圈消費採行動支付 10月起每月最高回饋千元

行政院會29日通過經濟部提報的「內需型商家振興輔導方案」，將投入新台幣15億餘元協助商圈數位轉型與推廣行動支付，遊客若用在商圈內用行動支付消費，最高每月回饋1000元，預計10月上路。（圖取自寧夏夜市臉書facebook.com）

（中央社記者顧荃台北29日電）行政院會今天通過經濟部提報的「內需型商家振興輔導方案」，將投入新台幣15億餘元協助商圈數位轉型與推廣行動支付，遊客若用在商圈內用行動支付消費，最高每月回饋1000元，預計10月上路。預期到今年底將可創造87億元商機。

經濟部次長林全能上午出席院會後記者會時表示，商圈中小型店家對數位服務的能力較為薄弱，將協助這些商家建立數位服務能力，再加上行動支付短期回饋，以協助店家數位轉型並帶動消費。

林全能表示，「內需型商家振興輔導方案」有三大措施，一是補助商家建構數位服務系統，優化顧客服務流程（如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等），預計每年補助1萬家、每家補助3萬元，將實施3年，總經費9.9億元。

第二是補助全國200處商圈辦理特色行銷活動，以吸引消費人潮，每處商圈最高30萬元，總經費共6000萬元。

第三則是政府與行動支付業者合作，遊客在包括永康、寧夏等登記在案的商圈使用LINE PAY、街口支付等各種行動支付消費，將提供點數或現金回饋最高20%，每人每月最高回饋1000元，將投入4.4億元，預計最快今年10月開始實施、12月為止，以吸引消費者使用行動支付購物，帶動商圈店家買氣。

林全能說，上述三大措施加上教育訓練、行政作業等各項支出，總計投入15億880萬元，預期到今年底將可創造87億元商機。

媒體詢問，這項方案是否出於選舉考量或因應中國減少陸客來台，林全能回應，這都是外界想像，這項方案已規劃多時，這幾年看到商圈競爭力下降，因此研議措施協助商圈店家數位轉型並帶動行動支付消費。

根據經濟部規劃，「內需型商家振興輔導方案」補助對象為商圈內的零售與餐飲業者為主，並提供一對一教育訓練，申請資格必須為依公司法、商業登記法設立的零售或餐飲店家，且符合前一年營業額在5000萬以下與僱用員工數未滿50人兩大條件。（編輯：林孟汝）1080829