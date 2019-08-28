LINE Pay一卡通拓展支付據點 攜手7-ELEVEN

（中央社記者吳家豪台北28日電）行動支付工具LINE Pay去年與一卡通推出「LINE Pay 一卡通帳戶」行動支付服務，突破170萬用戶，今天宣布於全台7-ELEVEN門市導入服務，搶攻年輕用戶。

資策會產業情報研究所（MIC）進行行動支付大調查發現，台灣網友去年最常使用的行動支付前5名依序為LINE Pay（22.3%）、Apple Pay（19.9%）、街口支付（19.7%）、Google Pay（9.1%）與「台灣Pay/台灣行動支付（4.7%）」。

LINE Pay發布新聞稿指出，即日起全台超過5500家7-ELEVEN門市正式開通「LINE Pay 一卡通帳戶」服務，由於學生族群為超商業者的重要客層，LINE Pay與一卡通期待透過「LINE Pay 一卡通帳戶」在 7-ELEVEN的上線，服務更多20歲以下、無信用卡的廣大族群。

根據資策會MIC調查，2018年行動支付普及率已達50.3%，相較2017年39.7%有顯著提升。進一步觀測用戶年齡層變化，可發現2018年行動支付明顯擴散至更多學生、社會新鮮人與年長者族群。從普及率來看，18到25歲用戶普及率從2017年39.2%大幅提升至2018年的63.3%。（編輯：郭萍英）1080828