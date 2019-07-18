網頁報稅獲好評 續推手機綁定自然人憑證報稅

（中央社記者顧荃、吳佳蓉台北18日電）財政部今天表示，今年全面上路的網頁報稅獲好評，將持續精進報稅方式，預定推動「行動身分識別認證機制」，自然人憑證綁定手機，即可用手機報稅。

財政部上午在行政院會報告「107年度所得稅結算申報辦理情形」。

財政部賦稅署署長李慶華出席院會後記者會時表示，為提升網路申報便利性，今年線上版網頁報稅系統全面上線，含Mac、Linux、Windows系統或Android、iOS行動裝置皆可直接使用網頁報稅，民眾使用網頁申報107年度所得稅件數達85.97萬件，占整體網路申報件數21.7%，較去年7.86萬件成長9.9倍，滿意度高達98%。

李慶華表示，未來將持續精進報稅措施，規劃提供長期照顧特別扣除額查詢服務、精進線上版報稅程式；另將推動「行動身分識別認證機制」，自然人憑證綁定手機，即可用手機報稅。

財政部官員說明，現行民眾使用線上申報一定需要經過身分認證過程，最多是以自然人憑證或健保卡進行認證，但卡在一定要使用讀卡機才能讀取憑證，因此很難使用手機或平板報稅。

官員表示，如今配合內政部正在研發的「行動身分識別認證機制」，運用新時代的網路身分識別標準FIDO（Fast Identification Online） ，可省略讀卡認證的過程，改以連結手機、生物辨識（例如指紋辨識、Face ID）方式登入，不過只限有生物辨識功能的手機可使用。

官員舉例，根據初步規劃，未來民眾只要先上內政部網站，將自然人憑證與手機綁定，透過掃描網站提供的專屬QR code，連結至手機上的特定APP，進行生物辨識，如指紋掃描、Face ID等便可完成登錄，未來就免插卡，可以生物辨識方式完成身分認證。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，所得稅占台灣賦稅收入45%，是最重要的稅目。這次由於4項扣除額的提高（標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒扣除額），大幅減輕薪資所得者、中低所得者以及育兒家庭的負擔，共有542萬戶受惠。

蘇貞昌說，政府一方面透過稅制改革降低民眾負擔，也透過各種政策，擴大內需，優化台灣投資環境，帶動經濟發展，讓民眾薪資所得可以逐年提升，也因此原本預估今年所得稅稅收會減少近新台幣500億元，實際只有少145億元，較預期低很多，而退稅額則成長到近500億元，顯示稅制優化的結果，讓民眾很有感。

他表示，今年線上版報稅及行動支付繳稅大幅成長，感謝政委唐鳳的協助以及財政部的努力。後續也請財政部持續努力，讓納稅服務更加友善便民。（編輯：張均懋）1080718