退稅首批逾450億元31日入帳 294萬戶受惠

（中央社記者吳佳蓉台北8日電）今年首批綜所稅退稅將於31日入帳，財政資訊中心統計，受惠4大扣除額調高等減稅利益，首批退稅件數294.1萬件，較去年大增近64萬件，增幅27.8%，退稅金額新台幣455.8億元，也大幅增加25.1%。

財政部表示，綜所稅退稅共分3批，視申報方式、時間點，分別會在7月31日、10月31日及隔年1月20日入帳（若遇假日將順延）。民眾只要是使用網路申報、稅額試算線上登錄、電話語音回復申報，或在5月10日前向「戶籍所在地」國稅局完成人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認，都可成為退稅早鳥族。

根據財資中心統計，今年首批退稅案件共有294萬1300件，比去年大增近64萬件，可領退稅件數年增27.8%，增幅顯著；首批退稅金額455億7857萬元，也比去年增加91.6億元，增幅達25.1%。

財政部表示，退稅案件、金額雙雙提高，主要應與稅制變化有關，去年「所得稅制優化方案上路」，今年5月申報適用，調高作為綜所稅計稅時減項的4大扣除額（標準扣除額及薪資所得、身心障礙、幼兒學前特別扣除額），納保法保證不課稅的基本生活費門檻也從16.6萬元調高為17.1萬元，有多項減稅利益。

財資中心資料顯示，首批退稅案件中75%都直撥退稅，件數達221萬多件，國稅局會在31日將退稅直接匯入當初申報時的指定退稅帳戶；其餘73萬多件退稅案件則是「採一般退稅」方式，由國稅局寄發退稅憑單，再由民眾自行前往指定金融機構兌領。

另一方面，至於向「非」戶籍所在地國稅局以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件，以及5月10日後，用人工、二維條碼申報的所有案件，得等到10月31日才能領到退稅。

逾期申報、有補充的後到資料，或原本屬於不補稅不退稅案件，但之後被稽徵機關核定有退稅的案件，則屬於第三批退稅案件，要等隔年1月20日才可領取退稅金額。（編輯：張均懋）1080708