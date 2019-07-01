家有2人適用長照 省稅可達2.88萬

（中央社記者吳佳蓉台北1日電）立法院今天三讀通過增訂「名模條款」及長期照顧特別扣除額，其中長照扣除額估有29萬人受惠，財政部試算，家中有2位身心失能者家庭，假設適用稅率為12%，可省稅2.88萬元，明年5月報稅就適用。

財政部表示，為合理化薪資所得稅負，適度減輕中低所得家庭照顧身心失能者租稅負擔，先前提出所得稅法第14條、第126條修正草案，增訂「薪資費用核實減除方案」（俗稱名模條款），並提出所得稅法第17條修正草案，新增長照扣除額。

上述修正草案今天在立法院臨時會三讀通過，待總統公布後，將從今年元旦開始施行，民眾於明年5月申報今年綜所稅時，就能實質享受到減稅利益。

新增的長期照顧特別扣除額，額度為每人每年12萬元，採定額減除，且參考民進黨立委江永昌等人建議，不論是聘用看護、使用長照機構服務或由家人自行照顧的情形，只要符合「須長期照顧的身心失能者」條件者，都可適用長照扣除額。另外，也可與身心障礙特別扣除額併用，兩項合計共可減除32萬元。

財政部提醒，長照扣除額訂有排富條款，當年度綜合所得稅適用稅率20%以上、股利採單一稅率28%稅率分開計稅，以及按20%稅率課徵基本稅額者，都不可適用，以利政府資源的有效運用；預計共有29萬人受惠，減稅利益約新台幣20億元。

財政部試算，假設家中有2名身心失能者，符合長照扣除額適用要件，2人共可適用24萬元長照扣除額（1人各12萬元），在適用稅率5%前提下，可省稅1.2萬元；假設適用稅率為12%，減稅更高達2.88萬元。如果因減除長照扣除額，使所得淨額降低，進而使適用課稅級距降低（如12%變5%），減稅效果將更明顯。

在「名模條款」方面，財政部表示，回應大法官第745號解釋令，未來在綜所稅申報時，有薪資所得的民眾，可在兩種方式中選擇一種作為扣除薪資成本費用的方式。

第1種為按照現行做法，使用薪資所得特別扣除額，定額扣除20萬元，免做任何舉證；第2種是採用此次新訂的方式，出示單據核實減除薪資相關的成本費用，但只限職業專用服裝費、進修訓練費及職業上工具支出3種可適用，且每項減除金額皆不超過總薪資收入的3%。

財政部說明，由於目前薪扣額20萬元額度已不低，預估採用薪資費用核實減除方案者約7萬人，減稅利益約20億至42億元。

財政部說，後續將配合衛福部公告「須長期照顧的身心失能者」認定條件，並儘速訂定子法規及申報書表，要求各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業，並加強宣導，以利新制銜接。（編輯：鄭雪文）1080701