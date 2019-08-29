電子支付使用人數破550萬 消費儲值金額雙創高

（中央社記者劉姵呈台北29日電）金管會今天公布，截至今年7月底為止，台灣使用電子支付人數已達555萬人，較去年增加1倍，且7月當月實質交易與儲值金額皆分別增加14.4億元、1.21億元，雙創歷年單月新高。

金融監督管理委員會銀行局今天公布電子支付機構最新業務概況，截至今年7月底為止，台灣使用電子支付人數已達555萬人，較去年同期的274萬人增加1倍。

銀行局也統計，7月當月收受儲值款項金額約新台幣19.3億元，較去年同期增加1.21億元，增加14.8倍；且7月當月消費金額方面，代理收付實質交易款項金額有37.7億元，較去年同期增加14.4億元，年增率61.85%；此外，7月當月電子支付帳戶間款項移轉（轉帳金額）7.2億元，也較去年同期大增8.8倍。

銀行局官員表示，7月當月實質交易金額為37.7億元與儲值金額19.3億元，皆同步創下歷年新高紀錄。

官員也指出，截至今年7月底止，目前國內共有5家專營電支業者，包括街口支付、歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動支付；另外兼營業者方面，銀行兼營有21家，另外一卡通票證、中華郵政皆為兼營。（編輯：楊凱翔）1080829