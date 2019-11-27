接見巴拉圭防長 總統：軍事交流是邦誼重要一環

總統蔡英文（右）27日上午在總統府接見巴拉圭國防部長索多（Bernardino Soto Estigarribia）（左），蔡總統致詞說，盼未來兩國有更多互動交流，建立更緊密的夥伴關係。中央社記者林俊耀攝 108年11月27日

（中央社記者侯姿瑩台北27日電）總統蔡英文今天接見來訪的巴拉圭國防部長索多時表示，這3年多來，中華民國台灣和巴拉圭高層互訪非常密切，軍事交流也是兩國邦誼重要的一環；期盼透過索多的來訪持續加深兩國的夥伴關係。

蔡總統今天在總統府接見索多（Bernardino Soto Estigarribia）時表示，索多是巴拉圭各屆政府倚重的人才，兩度承擔國防部的重責大任，「也是台灣的老朋友」，在台巴軍事交流上有很多貢獻。

總統表示，這3年多來，中華民國台灣和巴拉圭高層互訪非常密切，包括她曾2次率團訪問巴拉圭，巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）去年來台參加國慶大典等。

蔡總統指出，去年阿布鐸訪台期間曾觀摩地空聯合作戰實兵演練，「軍事交流也是兩國邦誼重要的一環」。每年她都會接見「遠朋國建班」的學員，其中也有巴拉圭的高階將領來台參訓，促進雙方交流。

此外，總統表示，台巴兩國在農業、教育等領域的合作不斷開啟新頁，包括5月時，駐巴拉圭大使館與台糖第一次在巴拉圭舉辦大型蘭展，也期待透過索多的來訪，持續加深兩國夥伴關係。

總統說，每次的交流都讓兩國關係更加緊密。外交部長吳釗燮10月底才率領農牧、綠能產業的考察團到巴拉圭訪問，強化雙邊合作關係；深化台巴邦誼是政府各部會的共同目標，相信有索托的大力支持，兩國將一起開創更多交流成果。（編輯：蘇龍麒）1081127