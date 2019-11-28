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吉里巴斯是否復交 外交部：持續觀察中

最新更新：2019/11/28 17:09
針對吉里巴斯是否可能和台灣復交，外交部28日表示持續觀察中。圖為外交部大廳，右五為吉國國旗。（中央社檔案照片）
針對吉里巴斯是否可能和台灣復交，外交部28日表示持續觀察中。圖為外交部大廳，右五為吉國國旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北28日電）外界關注吉里巴斯是否可能復交，外交部發言人歐江安今天表示，外交部也在觀察中，會持續觀察吉里巴斯政局的狀況，並依據情勢的發展，跟吉里巴斯保持聯繫。

吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）9月宣布與台灣斷交，並與中國建交，在野陣營不滿並提出不信任動議，但國會議長萬伊（Tebuai Uaai）日前突然宣布休會，在野陣營要求國會召開特別會議，劍指罷免總統。

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）近日報導指出，在野陣營的吉里巴斯優先黨（Kiribati Moa）領導人裴班努（Banuera Berina）接受訪問時指出，萬伊強行休會的舉動，是為了要迴避針對總統的不信任動議。

對於吉里巴斯是否可能復交，外交部長吳釗燮日前接受媒體專訪時表示，要觀察接下來跟吉國是否有進一步發展與恢復交往機會。

歐江安上午出席外交部例行記者會表示，目前吉里巴斯的情勢，在野黨在國會提出對總統的不信任動議後，國會議長卻宣布強制休會。目前不信任案尚未通過，外交部也在觀察中，會持續觀察吉里巴斯政局的狀況，並依據情勢的發展，跟吉里巴斯保持聯繫。（編輯：紀淑芳）1081128

吉里巴斯總統馬茂（圖）9月宣布與台灣斷交，在野陣營不滿並提出不信任動議，但國會議長萬伊11月14日突然宣布休會。（中央社檔案照片）
吉里巴斯總統馬茂（圖）9月宣布與台灣斷交，在野陣營不滿並提出不信任動議，但國會議長萬伊11月14日突然宣布休會。（中央社檔案照片）
中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係，2019年9月斷交。（中央社製圖）
中華民國與吉里巴斯於2003年11月7日起建立大使級外交關係，2019年9月斷交。（中央社製圖）
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