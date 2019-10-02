搶台灣邦交國 國安局長：中共沒有停止過

國民黨立委曾銘宗2日在立法院質詢，年底前台灣是否可能會再失去1至2個邦交國。國安局長邱國正答覆，中共沒有停止過，要持續觀察。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北2日電）國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢，索羅門群島、吉里巴斯接連斷交之後，年底前台灣是否可能會再失去1至2個邦交國。對此，國安局長邱國正答覆，中共沒有停止過，要持續觀察。

立法院外交及國防委員會邀請邱國正率相關情報機關首長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」並備質詢。

曾銘宗質詢，依照報導，國安單位評估中國大陸會強化對台灣的施壓，年底以前會加大力道，繼續打壓台灣的外交關係，年底前可能再斷台灣1至2個邦交國，「這是國安單位的評估，還是媒體報導錯誤？」

邱國正答覆，他的理解，每次邦交有什麼異動，會有徵候。曾銘宗追問，1至2個邦交國在年底前有斷交風險是有根據的嗎；邱國正回答：「對。」

至於斷交風險可能會發生在哪些邦交國家，邱國正答覆曾銘宗說：「我們不能講。」

此外，民進黨立委趙天麟質詢時表示，這次中共國慶沒看到台灣退將和政治人物，是相關法制建立之後的效果。

邱國正指出，除了法制建立，平常也要與退伍人員不斷溝通，最好雙管齊下。

趙天麟進一步詢問，會不會其實仍有台灣退將或政治人物前往參加這次中共國慶，只是因為沒有出現在媒體鏡頭，所以沒有看到。邱國正答覆，國安單位會持續掌握。（編輯：林興盟）1081002