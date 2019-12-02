行政院：未指示啟動勞基法三修

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）媒體報導，行政院悄悄啟動勞動基準法三修。行政院今天澄清說明，未指示勞動部啟動「勞基法三修」程序；關於勞動議題，行政院長蘇貞昌一直都有指示勞動部要關心檢討，但目前並未規劃啟動修法。

工商時報報導，勞動基準法「一例一休」在2018年3月二修後，仍罵聲不斷，行政院已悄悄啟動第三輪的修法程序；未來修法方向主要是檢討工時制度及外勞3K5級制。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，政院並未指示勞動部啟動「勞基法三修」程序。

另一名政院人士也向中央社記者表示，政院很關心勞動議題，蘇貞昌一直都有指示勞動部要關心檢討，但目前並沒有啟動勞基法修法的規劃。

這名人士解釋，處理有關勞動議題時，蘇貞昌都會問說，現行法律是否有需要檢討之處，包括之前的外送平台議題等。若因這樣就解讀為要啟動勞基法修法，是「過度解讀」。

至於媒體報導提到勞基法第三波修法方向，政院人士則說，不知道這說法從何而來。（編輯：黃國倫）1081202