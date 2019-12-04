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夜市抵用券 政院：延長使用至2020年1月底

最新更新：2019/12/04 11:43
因業者與民眾紛紛反映希望夜市券延長，行政院長蘇貞昌召開跨部會協調會，在不增加預算的前提下，延長使用期限到2020年1月底。（中央社檔案照片）
因業者與民眾紛紛反映希望夜市券延長，行政院長蘇貞昌召開跨部會協調會，在不增加預算的前提下，延長使用期限到2020年1月底。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北4日電）經濟部配合國旅補助發放夜市券，行政院發言人Kolas今天說，因業者與民眾紛紛反映希望延長，行政院長蘇貞昌召開跨部會協調會，在不增加預算的前提下，延長使用期限到明年1月底。

配合政府擴大秋冬國旅第二波獎勵，自由行旅客只要入住有參加交通部觀光局優惠活動的旅宿業者，經濟部加碼發給每房夜市抵用券200元，自9月16日起實施。

Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）表示，經濟部已發出585萬張夜市券，原定使用期限至今年12月底，但由於廣受民眾及攤商歡迎，加上眾多業者與消費者要求，因此將使用期限延長到明年1月底，也就是農曆春節連假結束後，以方便民眾使用。

Kolas說，此政策並未加印夜市券，也未額外增加新預算，僅延長今年發出的夜市券使用期限至明年1月底。

Kolas指出，夜市券政策上路後，截至12月2日為止，光使用夜市券消費金額就將近新台幣1億元，若另外加上民眾搭配夜市券額外消費的金額，民眾在全國夜市消費金額已達數億元。這是集便利民眾、刺激消費、帶動旅遊、發展觀光於一身的熱門政策。（編輯：紀淑芳）1081204

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