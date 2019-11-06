更多編輯台推薦新聞：
美Uber自駕車撞死人 報告：沒有辨識出違規行人
科技

美Uber自駕車撞死人 報告：沒有辨識出違規行人

研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長
生活

研究：每天多走15分鐘 可帶動經濟成長

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起
國際

專題／柏林圍牆倒塌30週年 歷史傷疤德國不肯忘記不怕想起

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知
運動

12強棒球賽程戰績整理 直播資訊報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
頂新劣油案 魏應充7罪確定判5年9月
首頁 / 產經

夜市券回收逾77萬張 花蓮東大門夜市居冠

最新更新：2019/11/06 17:46
根據統計，目前夜市抵用券已回收超過77萬張，其中以回收近15萬張的花蓮東大門夜市居冠。（中央社檔案照片）
根據統計，目前夜市抵用券已回收超過77萬張，其中以回收近15萬張的花蓮東大門夜市居冠。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北6日電）經濟部配合國旅補助發放夜市券，根據統計，目前已回收超過77萬張，其中以收券近15萬張的花蓮東大門夜市居冠，其次為高雄六合夜市及宜蘭羅東夜市。

配合擴大秋冬國旅補助方案，經濟部對入住參加交通部觀光局優惠活動旅宿的自由行旅客，加碼發給每房200元夜市抵用券；經濟部今天透過臉書表示，目前已回收超過77萬張，較10月底大幅增加約30萬張。

經濟部統計，目前回收張數最多的前3名分別為近15萬張的花蓮東大門夜市、9萬多張的高雄六合夜市、7萬多張的宜蘭羅東夜市。

經濟部中部辦公室官員表示，活動開跑至今約已發出800萬張夜市券，至12月31日截止後，規劃在明年1月完成全部回收作業。為使攤商儘早收到款項，中部辦公室9月起派遣專員至各夜市管理委員會收券並在2天內撥款。

經濟部發放夜市券預估投入新台幣5.8億元，推估可帶動消費17.4億元。經濟部也提醒，夜市券必須在有標示「歡迎使用夜市消費抵用券」的攤商使用，民眾可上臉書粉絲專頁「台灣夜市go」查詢適用夜市名單。（編輯：楊凱翔）1081106

延伸閱讀
藍指夜市券政府大撒幣 綠：配合秋冬國旅補助

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報