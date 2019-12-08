民進黨搶新北票倉 用總統氣勢拉抬立委激戰區

新北市是全國最大票倉，也是國會過半的關鍵選區；民進黨內分析，總統蔡英文（前）在新北市穩定領先。圖為蔡總統1日下午在新北市板橋第二運動場出席新北市競總成立大會。中央社記者王騰毅攝 108年12月1日

（中央社記者葉素萍台北8日電）新北市是全國最大票倉，也是國會過半的關鍵選區；民進黨內分析，總統蔡英文在新北市穩定領先；至於立委選舉部份，淡水、三重、板橋西區及汐止，都是激戰區，要靠總統等要角輔選拉抬。

新北市有400萬人口，新北市是全國最大票倉，也是國會過半的關鍵選區。

2016年總統大選，英仁配在新北市拿下116萬票占54.79%；國民黨的朱立倫與王如玄拿下70萬票，占33.33%；親民黨的宋楚瑜拿下25萬票，占11.86%。

不過，2018年九合一選舉，藍綠選民轉向；國民黨的侯友宜在新北拿下116萬票，占57.14%，民進黨的蘇貞昌則拿到87萬票，占42.85%。如何在新北市營造出勝選的氣勢，相當關鍵。

國民黨總統參選人韓國瑜今天與新北市長侯友宜同框，並宣布由前任新北市長朱立倫接掌競選總部主委，營造了韓陣營在新北大團結的氣勢。民進黨新北市黨部執行長李建興認為，國民黨就是因為不團結，才要強調團結；不像民進黨早已全黨團結一致。

蔡總統1日在板橋第二運動場舉辦競總成立大會，當天活動爆場。韓國瑜今天選在相同場地舉辦造勢大會，並與侯友宜同台，主持人指現場湧入6萬支持者。藍綠較勁的意味明顯。

對於對手喊出有6萬人到場，李建興今天表示「不予置評」，但他說，從場子來看很清楚，1日民進黨活動當天是「近幾次大選以來，人數最多、民眾最熱情的一次」，參與的人數也比國民黨今天的人數多。

李建興分析，蔡總統目前在新北市是穩定領先，尤其在年輕選票部分贏很多，比較擔心的是年輕人投票意願低，需要激起年輕人的投票率；年輕與中間選民是倒數衝刺時刻必須努力爭取的。

至於新北市12個立委選區，李建興說，除要力守現任的9席外，也希望新人賴品妤拿下時代力量現任立委黃國昌的汐止選區，目標是「9加1」席。

李建興分析，目前淡水的呂孫綾、三重的余天、板橋西區的張宏陸、汐止的賴品妤這4個選區選情膠著，都還要再加把勁。

李建興表示，呂孫綾原本稍微落後，現在藉由總統氣勢帶動，急起直追。

台灣民眾黨參選三重區的民進黨籍新北市議員李余典女兒李旻蔚衝擊余天選情，三重是民進黨重點輔選區；李建興說，目前積極呼籲綠營支持者力挺余天，若綠營團結，余天應該沒有問題。

張宏陸則對上國民黨的林國春。李建興說，目前張宏陸小有領先，不過領先幅度不算大，對手有侯友宜加持，必須相當小心。

至於汐止選情，李建興說，賴品妤個人條件、形象不錯，若能好好發揮個人特質，可以獲勝，汐止沒有理由會輸掉。

他說，希望蔡總統、副總統參選人賴清德、前行政院長游錫堃等大咖能常到新北市，針對比較膠著的選區，絕對有拉抬作用；目前已規劃選前黃金週在三重、新莊都有大型造勢晚會。（編輯：林孟汝）1081208