蔡總統輔選蔡沐霖送光劍 盼推動永和都市更新

總統蔡英文（前左）6日晚間到新北助選，呼籲支持年輕世代的立委參選人蔡沐霖（前中），蔡沐霖則表示，要特別感謝蔡總統，蔡總統是永和最大咖的市民。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年12月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）總統蔡英文今天晚上為新北市黨籍立委參選人蔡沐霖站台，她呼籲永和要支持年輕人，並提到自己戶籍在永和，「永和市民當總統，很清楚永和需要什麼」，盼未來4年可以都市更新。

民進黨新北市第9選區（永和區、中和區秀安17里）立委參選人蔡沐霖今天晚上在八二三紀念公園，舉辦競選總部成立音樂晚會。

蔡總統站台助選時，送上吉祥物「正義光劍」給蔡沐霖，期盼蔡沐霖成為正義化身，為雙和及台灣民眾挺身而出。

蔡總統致詞時表示，要與選民相約在投票當天一起到投票所投票，「這裡是我的家，希望不要讓我漏氣」。

蔡總統表示，自己戶籍在永和，也是選民的厝邊（鄰居），「永和市民在當總統，很清楚永和需要什麼」。她說，永和需要綠地與都市更新，以往住在永和家裡時，看見窗外景色會嘆一口氣，希望未來4年可以都市更新。不然有些巷弄消防車進不來，有些老舊房子沒電梯。

總統指出，永和雖然艱困，但是要讓年輕人出頭。她並以新竹市長林智堅成績，呼籲永和要支持年輕人，捍衛自己的權益。她也提到前瞻基礎建設計畫中，為新北市都會區規劃許多停車場，這也是將來蔡沐霖可以爭取的。

稍早，民進黨副總統參選人賴清德致詞時表示，新北永和區立委已經20年沒有換人，選立委不是只要選服務型立委而已，應該要翻轉永和選出新人。

民進黨主席卓榮泰表示，蔡沐霖曾是自己的助理，希望大家要選出曾經在陸委會行政工作的蔡沐霖，當選後成為新北市雙和地區的特別助理。

前行政院長游錫堃站台助講時，也致贈蔡沐霖達摩，祝福他順利當選。

蔡沐霖表示，蔡總統是永和最大咖的市民。雖然自己的競選團隊相當年輕，但他已經準備好了，希望永和給年輕人機會。

蔡沐霖說，現任國民黨立委林德福辜負選民期望，他有信心在艱困選區讓永和區變天，爭取前瞻基礎建設經費，讓永和恢復成花園城市，成為宜居無負擔的居住空間，並發展永和為無煙囪工業的觀光區。（編輯：洪學廣）1081206