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婦聯會：不願被迫轉型成政黨 已提訴願抗爭到底

最新更新：2019/12/10 16:32
內政部日前指出，婦聯會若未在7日前轉型成政黨，且限期未補正，依法將廢止立案。婦聯會10日表示，9日已去函內政部，並向行政院提起訴願。圖為婦聯會大樓外觀。（中央社檔案照片）
內政部日前指出，婦聯會若未在7日前轉型成政黨，且限期未補正，依法將廢止立案。婦聯會10日表示，9日已去函內政部，並向行政院提起訴願。圖為婦聯會大樓外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北10日電）內政部日前指出，婦聯會若未在7日前轉型成政黨，且限期未補正，依法將廢止立案，進行財產清算。婦聯會今天表示，不願被迫轉型為政黨，堅決維護權益，9日已去函內政部，並向行政院提起訴願，抗爭到底。

內政部民政司副司長鄭英弘日前表示，依政黨法規定，政治團體未在7日前修正章程轉換為政黨，將依法廢止立案，若婦聯會未在7日前轉型為政黨，內政部將召開政黨審議會，函請婦聯會限期補正，預估期限應在一個月內，若未補正，將依法廢止立案，財產將進行清算。

婦聯會今天指出，婦聯會堅持以公益服務為宗旨，不願被迫轉型為政黨，面對民進黨政府以政黨法威脅廢止立案並予解散的處分，婦聯會堅決維護憲法上的權益，9日已去函內政部，並向行政院提起訴願，要求停止並撤銷相關處分，抗爭到底。

婦聯會表示，在9日已邀集律師及專家學者、顧問研商，認為政黨法無故納入政治團體強行逼迫轉為政黨，嚴重違反憲法規定的人民基本權益，妨害人民的結社權、財產權、言論自由權，完全違背民主法治國的精神，傷害社會的和諧與信任。（編輯：郭萍英）1081210

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