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台積電股價再創高 台股站上11700點關卡

最新更新：2019/12/11 14:44
台股11日小幅開高，盤中權值股台積電買盤湧入，量能逐步放大，指數越過前高11678點，收在11700.77點，創29年多新高。（中央社檔案照片）
台股11日小幅開高，盤中權值股台積電買盤湧入，量能逐步放大，指數越過前高11678點，收在11700.77點，創29年多新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天小幅開高，盤中權值股台積電買盤湧入，量能逐步放大，指數越過前高11678點，收在11700.77點，創29年多新高；法人表示，台股均線架構仍對多方有利，趨勢仍偏多。

台股加權指數今天開高後小幅震盪，盤中一度翻黑下探11622.58點，隨著台積電漲幅擴大，指數翻紅一路走高，終場上漲72.93點，收在11700.77點，漲幅0.63%，成交值新台幣1243.19億元。電子股漲0.99%，金融股漲0.35%。

蘋概股指標的台積電受惠於智慧型手機與高效運算需求強勁，11月營收攀高至1078.84億元，月增1.7%，年增9.7%，改寫歷史新高。今天台積電股價收在歷史新高319元，漲幅1.75%，成交張數來到3.11萬張。

權值股鴻海獲外資持續加碼，今天股價上漲1.11%，收91.3元，成交張數來到3.19萬張。股王大立光在5日線之下整理，終場翻紅小漲0.11%，收在4680元。

台積電概念股的帆宣跳空開高，盤中攻上漲停80.7元直到終場，成交張數達1.92萬張。記憶體類股旺宏、威剛受惠於漲價題材，股價分別上漲7.95%、3.89%，收在38.7元、61.5元，成交張數來到17.85萬張和2.23萬張。

國泰證期指出，台股短、中、長期均線多方排列，指數位在所有均線之上，顯示均線架構仍對多方有利，因此指數若未帶量跌破短期均線前，趨勢仍偏多。（編輯：黃國倫）1081211

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