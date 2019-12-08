台股高檔拚續強 科技股明年首季有望淡季不淡

（中央社記者江明晏台北8日電）科技股明年首季有望淡季不淡，帶動集團股表現，台股6日小漲，周線收紅，投信認為，市場密切關注美中貿易協議結果，目前台股走勢仍健康，隨指數到高檔，選股是操作重點。

台股6日盤中雖一度由紅翻黑，但尾盤隨著買盤挹注，終場指數以上漲14.99點，收在11609.64點。成交量為1101.65億元，台股周線收紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，5G手機初次大規模鋪貨效應在即，造就科技續強，中國農曆年較早、中國缺工庫存偏低以及晶圓代工稼動率持續上修中，意味明年第1季淡季不淡，有望逐漸變成市場共識，特別是在某些產品製程上，晶圓廠訂單已訪查到有漲價消息傳出。若以此推估，除非有其他非經濟因素影響，合理推估旺季訂單應會更旺。

針對庫存調整方面，廖哲宏則建議，可待第一波的鋪貨實際銷售回報後，再做評估，推估觀察點在第2季末。整體而言，正面看待電子產業展望，iPhone及Airpod銷售佳績。此外，手機品牌陸續準備明年上半年的5G手機，加上許多零組件庫存調整紛紛告一段落，科技市場整體第4季淡季不淡，預期科技業動能將進一步延續到明年第1季。

在資金面，廖哲宏表示，時序上雖接近外資長假，不過，近日台股在買盤支撐下，整體表現仍相對有撐。根據證交所統計，12月以來最近一周外資累積買超逾140億元。

廖哲宏表示，外資今年以來已買超2500多億元，為最大動能，11月以來偶見單日賣超動作較大，反映放假與獲利了結，然實際買賣超狀況一如持續觀察的產業脈動，近期陸續見半導體上游及設備供應都是在上修中，買盤也陸續見增加。

在題材面，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，元月效應逐步展開，維持布局成長趨勢股的策略。

展望後市，廖哲宏表示，去美化轉單效應和科技股獲利成長對於台股的助力已是不可逆的進行式，接下來重點在於觀察訂單放大狀態，審視預期中的受惠公司營收能否如期放大，獲利需要怎麼調整，以及股價才合理。至於在資金動能上，10月中以後已陸續發酵，主因美歐央行持續寬鬆，但預期未來降息不易再見，隨著指數來到高檔，選股將是操作重點。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，11月台股加權指數持續溫和上漲，但先前強勢的5G相關強勢股卻出現弱勢整理，這顯示市場進入另一個階段，輪動與換股的狀況明顯，這並非意味多頭已經結束，因仍有許多新興題材個股出現上漲，如LED、8吋晶圓、Macbook新款的受惠者等，預估這一現象將持續，反而有利指數持續緩步的走升。

陳奕豪指出，市場密切關注美中簽署貿易協議的結果，美國股市尚未看到明顯拉回的跡象，目前台股走勢仍屬健康；後續產業面可觀察4大重點，第一，2020年首季iPhone淡季效應，以及2020下半年5G手機的規格；第二，美中貿易短期無協議後，華為2020年上半拉貨的延續性；第三，全球各國2020年5G布建的進度與規劃量是否如期；第四，伺服器復甦的實際狀況與變化。（編輯：趙蔚蘭）1081208