更多編輯台推薦新聞：
Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠
生活

Google台灣年度關鍵字 我們與惡的距離奪冠

倡議承認台灣主權 美眾議員約霍不角逐連任
國際

倡議承認台灣主權 美眾議員約霍不角逐連任

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥
生活

專題／苦等不到健保給付 肺癌患者求助黑市孟藥

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台美網攻演練獲好評 唐鳳：將常態化每年舉辦
首頁 / 重點新聞

台美網攻演練獲好評 唐鳳：將常態化每年舉辦

最新更新：2019/12/11 15:39
台美今年11月首度共同舉辦大規模的跨國網路攻防實兵演練，主管數位業務的行政院政務委員唐鳳11日表示，資安演練將會常態性辦理，每年至少一次。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台美今年11月首度共同舉辦大規模的跨國網路攻防實兵演練，主管數位業務的行政院政務委員唐鳳11日表示，資安演練將會常態性辦理，每年至少一次。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者顧荃台北11日電）台美今年11月首度共同舉辦大規模的跨國網路攻防實兵演練，主管數位業務的行政院政務委員唐鳳今天表示，資安演練將會常態性辦理，每年至少一次，且參與國家可望繼續擴充。

台灣與美國11月上旬首次共同舉行為期3天的「大規模網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises, CODE），模擬北韓網路攻擊金融關鍵基礎設施，由國內外資安攻擊好手與台灣金融機構防守聯隊分成「紅隊」與「藍隊」進行實兵演練；參與者除了台灣和美國，也有印尼、日本、捷克、澳洲、馬來西亞等10餘國共同參與。

唐鳳下午受訪時表示，國外來台的參與者認為台灣的資安能力高於原本預期，有很好的表現；這項資安演練將會常態性的辦理，不會只辦今年這一次，將成為常態活動，每年至少舉辦一次。

行政院政務委員唐鳳11日在行政院舉行記者會，暢談前瞻基礎建設計畫中的「數位建設」。中央社記者徐肇昌攝　108年12月11日
行政院政務委員唐鳳11日在行政院舉行記者會，暢談前瞻基礎建設計畫中的「數位建設」。中央社記者徐肇昌攝　108年12月11日

唐鳳指出，未來參與的國家也可能會繼續擴充。她日前訪問柏林與荷蘭，對方聽到這個常態化的構想也表達參與意願；在未來跟歐盟關係拓展上，將是另一個可以常態化的事情。

媒體詢問，來自中國的網路攻擊較多，為何這次模擬情境是北韓攻擊。唐鳳回應，模擬情境必須把對方的能力與動機等資訊揭露給所有參與者，這次的參與者也包括民間的白帽駭客，是否能把相關資訊透露給其他參與國或國內不涉及軍事機密的民間人士，需要慎重討論。這次情境模擬，是讓安全機密等級沒那麼高的人也可以理解。（編輯：鄭雪文）1081211

行政院政務委員唐鳳（左）11日下午受訪表示，國外來台的「大規模網路攻防演練」參與者認為，台灣資安能力高於原本預期，有很好表現；這項資安演練將會常態性辦理，希望每年至少舉辦一次。中央社記者徐肇昌攝　108年12月11日
行政院政務委員唐鳳（左）11日下午受訪表示，國外來台的「大規模網路攻防演練」參與者認為，台灣資安能力高於原本預期，有很好表現；這項資安演練將會常態性辦理，希望每年至少舉辦一次。中央社記者徐肇昌攝　108年12月11日
延伸閱讀
台美首次網攻演練 資安處：台每月遭攻擊3000萬次資安防護觀念轉變 唐鳳：如何反擊重於防守澳洲調查外國藉社群媒體干政 疑聚焦中國
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報