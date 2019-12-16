美中尚未簽貿易協議 台美TIFA今年恐再停開

知情人士16日表示，由於美方人力問題，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今年恐再度停開。外交部發言人歐江安（圖）表示，TIFA是台美雙邊討論共同關切經貿議題的重要平台，外交部持續透過多元管道與美方溝通，盼儘速恢復TIFA高階會談。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）美中達成第一階段貿易協議，但尚未正式簽署。知情人士今天表示，由於美方人力問題，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今年恐再度停開；雖然連3年沒開，但台美的溝通仍然暢通。

TIFA會議是台美間最重要的經貿諮商平台，自2016年10月召開後，即未再舉行。至於未能召開的原因，官員先前表示，先是因為美國總統川普上任後，美國貿易代表署（USTR）副貿易代表人選未定，後來又因為美中貿易戰，美方優先處理與中國的問題。

美中貿易戰延燒超過一年，雙方終於在13日達成第一階段貿易協議文本，外電報導，美中預定明年1月初簽署第一階段貿易協議。

知情人士向中央社記者透露，由於美方人力問題，預期今年也不會召開TIFA會議；等到美中簽署貿易協議後，召開TIFA會議的可能性會比較高。不過，台美雙方的溝通管道仍然暢通。

外交部發言人歐江安表示，TIFA是台美雙邊討論共同關切經貿議題的重要平台，外交部持續透過多元管道與美方溝通，盼儘速恢復TIFA高階會談；一有具體結果將對外說明。同時，外交部也將與國內經貿部會密切協調，確保台美雙方在TIFA架構下，各項經貿議題能透過既有管道繼續討論。

歐江安指出，包括今年10月美國宣布開放台灣番石榴進口，正是雙方討論的重要成果之一。12月稍早美國商務部主管全球市場的助理部長史宜恩（Ian Steff）訪台，也曾針對TIFA相關議題與台方深入交換意見。（編輯：鄭雪文）1081216