駐美代表處農業組開始運作 目標重啟TIFA會談

駐美代表高碩泰（左）5日與媒體茶敘表示，代表處新增的農業組已開始運作，近程目標為重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 108年12月6日

（中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電）行政院核定駐美代表處增設農業組，以擴大台美農業交流。駐美代表高碩泰今天表示，農業組已正式運作，盼能讓台美關係觸角更深化，近程目標則是重啟TIFA會談。

駐美代表高碩泰今天與媒體舉行茶敘，被問及代表處增設農業組的相關規劃，高碩泰表示，駐美代表處從2017年就開始規畫增設農業組，近期總算定案，能有專業資深農業同仁加入代表處團隊，進一步加強台美農業交流及合作，他感到非常興奮。

高碩泰指出，農業許多領域須靠專業人士來與美方進行實際交流，他希望新單位的成立能讓台美關係觸角更深化，也使雙邊農業合作很快看到更多成果。

針對外界將農業組的增設與美豬議題做聯想，高碩泰強調，農業組的成立不是為了特定議題，畢竟台美之間有許多互惠互利的合作及共同利益。

被問及農業組短期目標，高碩泰表示，從經貿領域來說，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議為雙方重要交流平台，但過去兩年皆未恢復，希望適當時機可以重啟會談。

駐美副代表薛美瑜表示，國內核定農業組的成立日期是12月2日，目前已正式運作。她指出，由於辦公空間須重新配置，目前農業組還須與經濟組共用空間，未來經過一段籌備時間，就會正式掛牌。

此外，關於美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）計畫推出「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），以部分解除因美國「一中政策」造成台灣人員受限制一事，高碩泰表示，克魯茲一向對台灣非常友好。

高碩泰說，克魯茲不久前還親自到台北參加中華民國國慶典禮，是多年來首位參加慶典的美國聯邦參議員，對於他計畫提出提升台美交往、讓雙方關係更深化的法案，駐美代表處在感謝的同時，也會持續針對相關內容與進程，與克魯茲辦公室保持聯繫。

克魯茲辦公室近期告訴中央社，克魯茲與同仁正研擬新法案，盼讓台灣外交及軍方人員在美國執行勤務時，能展露國旗並身著制服。（編輯：周永捷）1081206