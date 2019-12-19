台股跌逾百點 守住12000點大關

（中央社記者江明晏台北19日電）美股持平，台股今天震盪下跌，台積電跌幅逾2%，拖累指數下跌逾百點，終場收在12018.9點，失守5日線，但守住12000點大關，分析師仍認為，指數下檔空間有限，仍有高點可期。

台股加權股價指數今天終場下跌103.55點，收在12018.9點，跌幅0.85%，成交值1362.65億元，失守5日線，守住12000點大關。

觀察權值股走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電第2季現金股利今天除息，每股配發新台幣2.5元，股價跳空開低，終場收在335元，跌幅逾2%，面臨貼息窘境；鴻海收盤92.2元，小跌0.22%，大立光來到5060元，漲幅0.4%。

投信分析師指出，美中貿易談判初步取得成果，將續朝第二階段協商邁進。其中，高科技產品出口議題是美中貿易戰最大歧見之一；台股指數日前連2日創近29年新高，12月13日向上跳空缺口11913點及12000點整數關卡已成為短線強力支撐，指數下檔空間有限，仍有高點可期。（編輯：張均懋）1081219

台股開低走低 收跌103.55點

（中央社台北19日電）台北股市今開低走低，收盤跌103.55點，為12018.90點，跌幅0.85%，成交金額新台幣1362.65億元。

加權指數開盤為12082.98點，盤中最高12111.77點，最低12008.16點；不含金融股指數10187.58點，跌98.17點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.37%、食品股漲0.01%、塑化股跌0.39%、紡織股跌0.02%、機電股跌1.32%、造紙股跌0.15%、營建股漲0.11%、金融股跌0.22%。

委買張數1215萬5302張，委賣張數710萬6694張，成交張數419萬5023張。

收盤時上漲307家，下跌506家，持平140家。

成交量前5名個股為群創、友達、旺宏、富邦VIX、彩晶。

漲幅前5名個股為惠特、杜康-DR、泰福-KY、大東、台南-KY。

跌幅前5名個股為精元、捷泰、祥碩、聖馬丁-DR、東華。1081219