中選會：2020大選開票前宣布領票人數

中選會19日決議，2020年1月11日選舉投票日在開票前將宣布領票人數，並會請投開票所選務工作人員依投開票作業程序辦理投開票。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北19日電）中選會表示，今天邀集直轄市、縣（市）選舉委員會會商第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投開票作業程序，決定明年1月11日選舉投票日，在開票前將宣布領票人數。

中國時報日前報導，監委仉桂美指出，「投開票所工作人員手冊」原本規定，當投票結束、準備開票前，選務人員必須宣布該投開票所的領票人數及剩餘空白票數，以免有人利用空白票圈選特定人作票，但中選會卻在去年九合一大選前刪除了相關規定。

中央選舉委員會晚間透過新聞稿表示，中選會對去年選務進行選務檢討，並提出諸多選務改進措施，也虛心面對各界的批評及指教，今天邀集直轄市、縣（市）選舉委員會會商第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投開票作業程序。

中選會說，會中決議，明年1月11日選舉投票日在開票前將宣布領票人數，並會請投開票所選務工作人員依投開票作業程序辦理投開票。

中選會指出，依總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及其施行細則等法律及法規命令的規定，無論開票前是否宣布領票人數，均屬適法可行的作法，並無任何違誤。因為投票前會展示空票匭，投開票時也有中國國民黨、民主進步黨、親民黨等政黨推派的監察員在場監票，開票時也允許民眾攝錄影，整個過程公開透明，不可能有特定媒體報導暗指的「作票可能」。

中選會說明，105年第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉辦理完成後，於105年5月3日辦理該次選舉選務工作檢討會時，地方選舉委員會即提案修正投開票所工作人員手冊的投票及開票作業程序，刪除開票前宣布領票人數的規定，以符實際需要，該會原則同意，且將於日後研訂投開票所工作人員手冊時納入辦理。

中選會說，因此107年地方公職人員選舉投開票所工作人員手冊取消開票前宣布領票人數的規定，是基於選務單純化考量，依前開選務工作檢討會所為的決定，並未違反相關法律規定。（編輯：楊玫寧）1081219