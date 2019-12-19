6搶1棒協中職爭辦 林華韋：合約有必要重談

中華民國棒球協會與中華職棒爭辦6搶1奧運最終資格賽，棒協副理事長林華韋19日表示，當初協議書內容太鬆散，很多目標不明確，有重談的必要。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北19日電）中華民國棒球協會與中華職棒爭辦6搶1奧運最終資格賽，棒協副理事長林華韋今天表示，當初協議書內容太鬆散，很多目標不明確，從法的觀點來看，他認為有重談的必要。

教育部體育署今天舉行體育運動精英獎頒獎典禮，棒球界有2人獲獎，其中「棒球紳士」林華韋獲頒終身成就獎，而中華職棒退役球星「恰恰」彭政閔則榮獲最佳運動精神獎。

中職、棒協今年初就「組、訓、賽」達成共識，並簽署合作協議書，體育署長高俊雄擔任見證人。除了今年11月世界棒球12強賽由棒協主辦外，未來一級賽事主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導，但近期棒協盼針對明年4月的6搶1奧運最終資格賽調整合約內容，中職對此難以接受。

林華韋表示，賽事承辦有其規則，雖然簽有協議書，「但能不能超越國際規定」，他認為協議書內容應對等，並要外界去看合約角色的權利義務是否對等。

至於雙方協議書內容被對外公布，林華韋指出，簽署協議書的人有責任共同保密，而他也認為協議書內容太鬆散，很多目標不明確，從法的觀點來看，有重談的必要。

林華韋表示，既然好像有很多問題待討論，應回歸到國體法規定，由單項協會承辦國際賽事，他強調，「全世界只有職棒回饋業餘，沒有職棒跟業餘拿錢的，職棒是商業團體，照理講（中職、棒協）應該是一家人，不應該走到今天這個地步」。

另外，彭政閔因今天另有行程，由經紀公司代表領獎，經紀公司表示，彭政閔未來將致力於棒球運動推廣，希望藉由大家努力，讓整個體育界更好。

至於彭政閔新職務，經紀公司表示，可能要問球團才比較清楚。（編輯：張芷瑄）1081219