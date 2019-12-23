台股拉尾盤 漲63點收復12000點大關

（中央社記者潘羿菁台北23日電）大型個股動能熄火壓抑台股，所幸尾盤帶量衝高收復12000點大關，終場指數收在12022.23點，法人分析，台股指數面臨漲多修正，以及外資放假量縮影響，後續外資收假歸隊，中長線仍有機會上攻。

台股終場收在12022.23點、上漲63.15點、漲幅0.53%，成交量為新台幣1116.39億元。八大類股包括水泥製窯、食品、塑化、紡織纖維、機電、造紙、建材營造與金融保險全數走揚。

儘管美股上週五再度創高，但是並未反映在台積電，其股價今天回攻力道偏弱，盤勢呈現狹幅震盪，終場收在334元、上漲5元、漲幅1.52%；聯發科表現相同，股價在平盤或小漲區間震盪，最後收在449元，漲幅0.67%。

大立光開盤一度上漲60元，隨即由紅翻黑盤中下挫170點失守5000元，最後股價收在4870元、下跌160元，跌幅3.18%。至於鴻海同樣表現無力，今天處於平盤或小幅震盪格局，終場收在91.5元，小漲0.4元。

不過二線光學的亞光表現相當強勁，開盤一度亮燈漲停，爆量3萬1千多張，外資點名該公司打入華為潛望式鏡頭手機供應鏈，明年出貨有望強勁帶動今天股價攻高，終場收在95.8元，漲幅7.76%。

中低位階的面板族群群創、友達股價雙雙走揚，成交量分別有逾8萬張、逾3萬張。另外，受惠於威鋒電子甫掛興櫃享受甜蜜行情，股價開高走高，帶動關係企業的威盛與宏達電雙雙上漲。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，以往外資放假，大盤會呈現量縮價強格局，不過今年台股指數短線上漲偏多，加上台積電面臨獲利了結賣壓，讓指數陷入量縮價弱，所幸尾盤帶量上攻讓指數再度回到12000點大關。

蔡明翰表示，元旦假期結束後，按照過往經驗值來看，台股轉強機率高，同時，今年農曆年節落在1月下旬，1月11日又有總統大選加持，台股中長線依舊有支撐力道，整體呈現短空長多，目前只要台股每天都處於一點點上漲，讓正乖離值範圍修正到合理區間，有望蓄積能量再度回漲。（編輯：黃國倫）1081223