小燈泡案更一審 王婉諭請求法院判處凶嫌極刑

台灣高等法院更一審24日審理小燈泡命案，小燈泡母親王婉諭（圖）庭後受訪時，哽咽發表聲明表示，「身為被害者家屬，我們相當恐懼現有機制無法確切防免再發以及徹底教化，因此，我們無法承受凶手回到社會，我們希望法院依法將被告與世永隔。」中央社記者謝佳璋攝 108年12月24日

（中央社記者蕭博文台北24日電）台灣高等法院更一審今天審理小燈泡命案，檢察官、小燈泡媽媽王婉諭請求法院判處王姓凶嫌極刑，王男律師則盼處以刑前處遇及長期自由刑，全案辯論終結，明年1月21日宣判。

王婉諭開庭後表示，「身為被害者家屬，我們相當恐懼現有機制無法確切防免再發以及徹底教化，因此，我們無法承受凶手回到社會，我們希望法院依法將被告與世永隔。」

她說，王姓凶嫌及其家屬缺乏病識感且對治療態度消極，因此再度發生的高度風險，絕非被害者家族所能忍受，所以請求法院給予極刑判決，這是一個不得已的選擇。

王婉諭還表示，一命抵一命是對小燈泡生命的羞辱，在她心底，小燈泡的命絕不會與王姓凶嫌的性命等價；若小燈泡的生命可換來不再有類似案件發生、社會安全網的真正建立，或許才能讓小燈泡永遠活在每個人心中。

全案起於3歲女童小燈泡民國105年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王男從後方猛砍頸部當場死亡。王男聲稱是堯、皇帝，當殺人後就會有四川嬪妃來找他，完成傳宗接代之事。

台灣高等法院更一審16日審理女童小燈泡命案，王姓凶嫌（左）出庭。中央社記者吳家昇攝 108年12月16日

一審士林地方法院以不得對精神障礙者判死為由，判處王男無期徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認定，王男行為時辨識能力及控制能力因罹患慢性思覺失調症而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定，處無期徒刑，褫奪公權終身，刑後監護5年。

最高法院去年底將案件撤銷發回高院審理，更一審今天開庭，公訴檢察官主張，王嫌有直接殺人故意，在母親面前殘忍殺害兒童，造成社會巨大不安，已構成情節最重大之罪。

檢察官認為，王嫌先到內湖區一所國小外尋找下手對象，經校方人員驅離，還將菜刀藏在盆栽，隨後到他處另覓殺害對象，犯案過程展現遲延等待、忍耐能力，辨識力、控制力完全充足，且再犯風險高，本案無冤獄的可能，請求法院處以極刑。

王男辯護人則主張，王男受思覺失調症、幻聽等精神疾病影響而犯案，希望法院處以刑前處遇加上長期自由刑，長期監控並管理被告，他不相信法務部會在25年後馬上假釋王男，甚至認為王男可能完全無法出獄。

王婉諭今天到庭陳述意見，當法庭人員提示菜刀證物、法官陳述一審認定的犯罪事實時數度落淚。審判長諭知全案辯論終結，明年1月21日上午10時宣判。（編輯：張銘坤）1081224