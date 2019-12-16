小燈泡案鑑定凶嫌 沈勝昂：妄想病症穩定出現

（中央社記者劉世怡台北16日電）台灣高等法院更一審今天審理3歲女童小燈泡命案，傳喚為王姓凶嫌鑑定的教授沈勝昂，沈勝昂說，王的妄想病症穩定出現，若出獄回家，沒人監控服藥之下，出現失控情形可以預期。

更一審合議庭庭末諭知，下次開庭為24日上午9時30分進行言詞辯論。法界人士推斷，若下次開庭順利辯論終結，宣判日應會訂於明年1月11日總統大選前。

女童小燈泡民國105年3月於台北市內湖區，光天化日下突遭持刀的王男從後方猛砍頸部當場死亡。一審士林地方法院以不得對精神障礙者判死為由，判處王男無期徒刑。

二審高院認定，王男行為時，辨識能力及控制能力均因罹患慢性思覺失調症的精神障礙而顯著減低，適用刑法第19條第2項規定減輕其刑，去年7月判處無期徒刑，褫奪公權終身，刑後監護5年。

案經上訴，最高法院去年12月20日認為，二審自行認定王男辨識能力、控制能力顯著降低但理由不備，另有判決理由矛盾及適用法則不當等違法，撤銷原判決發回更審。

高院更一審合議庭委託中央警察大學犯罪防治學系教授沈勝昂所組團隊去鑑定王男有無教化可能及再社會化可能，今天傳喚沈勝昂作證。

沈勝昂指出，從今年7月至10月間，進入看守所與王男會談5次，進行8種心理測驗，判斷王男有思覺失調症，妄想病症穩定出現，若出獄回家，沒人監控服藥之下，出現失控情形可以預期。

沈勝昂說，現行王男因在所內有人監控及定期服藥，妄想狀況有明顯改善，原本活在一個人世界的他，現在可較清楚與人對答，他在思考時，會頓一下以及說話結巴，還覺得在北所過得挺舒服的。

「他對現實感逐漸增加，也知道自己犯下大錯」，沈勝昂說，他已會反思並去思考合理化自己行為而不被指責；對於時事，王男知道最近要總統大選了，他自行解讀「蔡英文」，認為英文所以是外國人，再例如他妄想自己是總統，問他總統應有什麼條件，他答稱能力好，但告知他智力僅80多分，比一般人100分上下有差距，他思考後任性說，「沒辦法，我就是總統命」。

沈勝昂表示，以心理學家角色，不會覺得「人不可教化」，除非腦受傷，但經過測驗可見王男沒有明顯的腦傷問題，但因他在民國98年至101年間曾施用安非他命，至今還記得施用時的愉悅，若他重獲自由，吃下精精藥物與施用安毒二者間，選施用安毒機率較高。（編輯：張銘坤）1081216