台北車展逾300款新車亮相 仍有遺珠之憾

兩年一度的「2020世界新車大展」28日在台北南港展覽館登場，各車商請來女模為民眾展示新車，炒熱現場氣氛。中央社記者吳家昇攝 108年12月28日

（中央社記者韓婷婷台北28日電）兩年一度的台北車展今年有34個品牌、超過300款新車同台，規模堪稱台灣歷來最大型車展，不過，未參展包括法拉利、藍寶堅尼等知名超跑車廠，讓星光熠熠的車展有遺珠之憾。

世界新車大展28日起至2020年1月5日止，在南港展覽館一樓與四樓舉辦，一樓部分包含豐田（Toyota）、福特（Ford）、現代（Hyundai）、三菱（Mitsubishi）、納智捷（Luxge）等國產車品牌，另外，還有CMC中華汽車、KIA商用車及DFSK東風小康汽車等商用車品牌。

此外，首度參展的特斯拉（Tesla）、歐洲品牌Peugeot及Citroen、福斯（Volkswagen）、Skoda及福斯商旅，永三集團代理的超跑品牌McLaren、Aston Martin及Bentley等也都在一樓展區。

台灣車壇盛事「2020世界新車大展」28日在台北南港展覽館登場，吸引大批民眾入場參觀。中央社記者吳家昇攝 108年12月28日

兩年一度的「2020世界新車大展」28日在台北南港展覽館登場，各家車商紛紛推出各式車款，吸引民眾試乘體驗。中央社記者吳家昇攝 108年12月28日

四樓展區則有德系1A2B的Audi、賓士（Mercedes-Benz）及BMW、日系豪華品牌凌志（LEXUS）、Infiniti、瑞典國寶VOLVO、Porsche、JAGUAR和LAND ROVER等，一般品牌則有日產（Nissan）、本田（Honda）及速霸陸（Subaru）。

不過，在眾多品牌中，缺少近幾年在台灣市場表現突出的馬自達（Mazda），成為這次車展遺珠。

上一屆參展的法拉利（Ferrari）及瑪莎拉蒂（Maserati）以及義大利超跑品牌藍寶堅尼（Lamborghini）今年缺席，令想一睹超跑風采的熱血玩家難掩失望，平常難以近距離接觸超跑的一般民眾也少了一次欣賞多款千萬元等級超跑的機會。（編輯：楊玫寧）1081228