宋楚瑜：沒拿過共產黨錢 沒在大陸要過好處[影]

親民黨總統候選人宋楚瑜（中）28日晚間與網紅館長陳之漢（右）直播，被問到個人立場是否「偏紅」，宋楚瑜說：「沒有拿過共產黨一毛錢，沒有在大陸要過一個好處。」左為宋楚瑜競辦發言人于美人。（圖取自飆捍臉書粉絲專頁facebook.com）

（中央社記者范正祥台北28日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天晚間與網紅館長陳之漢直播，被問到個人立場是否「偏紅」，宋楚瑜說，「沒有拿過共產黨一毛錢，沒有在大陸要過一個好處」，所以講話有公信力。

這場直播最多的時候約有1萬3000人在線，館長犀利發問，宋楚瑜也直率回答。

影片來源：館長成吉思汗 YouTube頻道

被問到對於總統蔡英文這幾年執政有什麼看法，宋楚瑜說，蔡總統開始時接受也公開表明遵守中華民國憲法、憲法增修條文及兩岸人民關係條例，這方面他和她看法一樣。但是到了選舉時，蔡總統被派系綁架，譬如在此時提出反滲透法。

談及反滲透法，一起參加館長直播的親民黨總統候選人宋楚瑜競辦發言人于美人強調，不是反對反滲透法，但是希望內容和程序正義能更周延，必須兼顧人權，不能太模糊，必須作更好的討論。她建議，「是不是可以再辦10場公聽會」。

隨後，宋楚瑜也親自表達看法，他認為，負責國家安全的部會有11個，11個部會到目前為止並沒有參與關於反滲透法的任何討論，希望這些部會能夠表達意見。

宋楚瑜說，希望選後，立法院能夠討論此事，11個部會表達看法，細節好好討論。

館長也詢問宋楚瑜對於國民黨的看法，宋楚瑜則說，不評論個別人物； 不過，他認為，現在的國民黨在兩岸關係這部分，讓人民失去了信任。

直播過程中，館長稱許宋楚瑜及其家屬從來沒有任何人在大陸經商做生意，宋楚瑜回應，自己也是漢子，沒有拿過共產黨一毛錢，沒有在大陸要過一個好處。

宋楚瑜告訴館長，祖父母的墳還在大陸，「你去看看國民黨其他的大官，我就不講名字，祖墳被修得好漂亮」，大陸也要幫他修祖墳，但他沒有要過一個好處。

宋楚瑜說，自己沒有要過好處，所以講話有公信力，而國民黨目前在兩岸問題上為什麼引起那麼大爭議，就是太多的買辦階層，「丟過去蔣經國先生的臉」。（編輯：林淑媛）1081228