美股標普500全年漲29% 創6年來最佳表現

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美股2019年封關日收紅，3大指數漲幅都超過0.2%。隨著科技股發威，美股挺住全球經濟降溫與美中貿易戰等利空衝擊，標普500指數全年飆漲近29%，創6年來最佳表現。

美股今天一路在平盤以下遊走，尾盤拉高，道瓊工業指數終場上漲76.3點，漲幅0.27%，收在28538.44點。標準普爾500指數上漲9.49點，漲幅0.29%，收在3230.78點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲26.61點，漲幅0.3%，收在8972.6點。

綜觀全年走勢，道瓊指數勁揚22.3%，創2017年大漲25.1%以來最佳表現。標普500指數猛漲28.9%，創2013年大漲29.6%以來最佳表現。在科技股助威下，那斯達克指數飆漲35.2%，也創下2013年以來最佳表現。

蘋果公司（Apple）股價今天上漲0.7%，收在293.65美元，全年漲幅擴大到86%，創2009年以來最佳表現。隨著蘋果事業多元發展，對iPhone依賴逐漸減輕，蘋果股票重獲投資人青睞，走出年初因中國智慧型手機買氣降溫而罕見下修財測的陰影。

微軟（Microsoft）受惠雲端運算事業蓬勃發展，全年股價大漲55%，同樣創10年來最佳表現。蘋果與微軟市值都超過1兆美元，是今年道瓊指數表現最棒的兩檔成分股，合計為標普500指數全年漲幅貢獻約15%。

半導體股表現也不遑多讓，超微（AMD）與科林研發（Lam Research）全年股價漲幅都超過100%，在標普500指數成分股中一馬當先。

美股延續歲末年終交易清淡的傳統，近期波動有限。美國總統川普上午在推特發文，宣布明年1月15日將在白宮簽署美中首階段貿易協議，之後擇期前往北京展開第2階段協議談判。這項消息並未顯著影響美股盤勢。

華爾街日報報導，外界對美中首階段貿易協議細節所知有限，但許多基金操盤手仍普遍看好美中緩和貿易緊張關係，有助受貿易情勢牽動的製造、半導體和其他相關股票擺脫今年低谷。

事實上，美國金融市場氣氛和去年此時相比已大為不同。

去年第4季，全球經濟成長不斷放緩，加上聯邦準備理事會（Fed）持續升息，投資人擔心美國經濟恐陷入衰退，導致標普500指數單季大跌14%，全年下挫6.2%，創下2008年以來最糟全年表現。

今年美中貿易戰雖未止息，美國製造業也隨全球多地腳步陷入不景氣，但聯準會3度降息支撐經濟，美國就業成長與民間消費也維持勁道，經濟衰退憂慮逐漸消散，美股第4季續漲，未重演去年急轉直下的局面。

BMO資本市場公司（BMO Capital Markets）與高盛集團（Goldman Sachs）預估，標普500指數明年底將攻上3400點，和今年封關日相比漲幅約5%；花旗集團（Citigroup）與美國銀行（Bank of America）則預估標普500指數明年底達到3300點。

不過，全球金融市場仍面臨諸多不確定因素，包括美中尚未達成全面貿易協議、明年1月底英國脫離歐盟後前景不明、全球經濟持續降溫、製造業景氣低迷且未見復甦跡象。這些變數都將在美股今年繳出亮眼表現後構成挑戰。（編輯：馮昭）1090101