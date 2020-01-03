5G標金飆破900億 黃金頻段創全球紀錄

5G第一波釋照競標進入第18天，最熱門的3.5GHz頻段暫得標金來到新台幣889.53億元，每10MHz的暫得標金額33.49億元，若除以人口數，創全球新高紀錄。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北3日電）5G第一波釋照競標進入第18天，至174回合總標金來到906.01億元的天價，最熱門的3.5GHz頻段暫得標金來到889.53億元，每10MHz的暫得標金額33.49億元，若除以人口數，則創全球新高紀錄。

5G第一波釋照去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第18天、第4週，並跨入2020年，第174回合暫時得標總標金為新台幣906.01億元，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金889.53億元，單一頻段就已接近900億元的天價，每一單位頻寬價格來到33.49億元，較每單位價格9億元、總價243億元的底價成長約2.7倍；28GHz暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

值得注意的是，業界分析，台灣首次5G競標，3.5GHz每10MHz單位暫時得標金已來到33.49億元，高於南韓，雖仍低於義大利和德國，但如果除以各國人口數，台灣3.5GHz的取得價值刷新全球最高紀錄，且台灣目前還只是競標數量而已，後續還有位置競標，恐怕會進一步推升標金。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，連國家通訊傳播委員會（NCC）都呼籲業者冷靜、理性。

面對5G標金不斷飆高，中華電信董事長謝繼茂日前分析，主因是「需求大於供給」，3.5GHz只有釋出270MHz頻段，但台灣每個業者都對5G商機充滿信心。

市場指出，由於台灣之星、亞太電信勢必要拿到5G入場券，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信中，應該有2家業者想標到100MHz，270MHz顯然不足以分配，導致5G標金一路衝高。（編輯：鄭雪文）1090103