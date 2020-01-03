專訪／跑船遭丟包西國小島 阿美族男：只恨自己不怨父母

台東阿美族男子陳炯明（左）17歲和父親當遠洋漁工，因不勝酒力醉倒被漁船丟包西班牙，未料返鄉路因此耽誤38年，陳炯明說，透過許多人辦護照都不得其門而入，累積的文件資料都有30公分高，還是回不了台灣。（陳允萍提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年1月3日

（中央社記者侯文婷台北3日電）來自台東的阿美族男子陳炯明17歲跑船時，因與父親起爭執，滯留西班牙西非離島轉眼38年。他表示，他不恨父親把他留在海外，只怪自己當初沒盡孝道，如今希望返台，完成父親把他找回來的遺願。

中央社記者最近電訪遠在西北非外海加納利群島蘭薩羅特島（Lanzarote）的陳炯明，他用北京腔與偶爾夾雜原住民口音的國語說，很怨恨自己當時的離開，讓父親留下缺憾。他的母親李鳳玉和父親陳成生先後於民國97年和98年離世。

他在電話中大大嘆了口氣，然後說：「我只恨自己，不怨父母。我應該要回報他們，卻沒有。」

陳炯明希望能夠在春節前回台掃墓，除了完成當年未能以長子身分參加的儀式外，陳炯明說，主要想看看弟弟和姊妹們。他也說，「想等自己子女放暑假時，帶他們回老家認識姑姑」。

55歲的陳炯明回憶起被留在島上的那晚，說自己因為跟當地人喝酒醉倒，醒來趕到碼頭發現船已離港，讓他驚覺自己「慘了」。

他說，過了一段流浪街頭的日子後靠著做「黑工」度日，但有些雇主怕用非法勞工被罰，幸好他到處去問，碰到好心人願意讓他靠洗碗賺點錢。

「我想辦法到（蘭薩羅特島首府）阿雷西費（Arrecife）後，碰到台灣飯店老闆，聊天後就問能不能給我工作，剛好對方需要員工，就開始上班，工作一、兩年，就認識現在的老婆了。」

在移民署台東服務站專員陳允萍努力下，滯留西班牙38年的台東阿美族男子陳炯明（圖）即將返台，陳允萍也透過友人前往西班牙，記錄陳炯明這趟辛苦的歸鄉路。（陳允萍提供）中央社記者盧太城台東傳真 109年1月3日

不過違法的高風險讓陳炯明有段時間得時常換工作，最慘曾經失業一、兩年都沒有零工可打。他表示，連老婆都沒有上班那陣子，全家唯一的收入只有育兒補助跟失業津貼。

他說：「那時多半靠當地認識的華人朋友，借點小錢、幫點忙，苦日子就這樣過著過著，就過去了。」

他目前還是在老闆已經換人的台灣飯店工作，幾乎全年無休，為了養活6子1女，必須做得更多，因為他還有兩個在念小學的孩子，最大的兒子則已過18歲，進入大學讀書。

陳炯明曾在西班牙與母親通過電話，他回憶道：「她說如果在這邊有妻小，就好好照顧他們。」但花蓮1990年發生規模6.7地震後，電話沒有再打通，讓他從此失去親人音訊。

談起先前申辦返台所需證件的經過，陳炯明語氣明顯透露出無奈。

他說：「一直都有想辦法回台灣，但有幾個朋友回去，就出不來了，所以我也擔心回不來，那我在這邊的老婆跟孩子要怎麼辦？誰要養？」此外，他曾數次聯絡台灣駐外代表處要申請更新護照，但資料送了卻沒消沒息，打電話去詢問，答覆說資料都要改，他就索性不辦了。

陳炯明嘆道，如果當初有把文件辦妥，說不定就不會讓父親抱憾而終。他的父親為了把他找回來，與漁船公司續簽9次3年的約，共跑船27年，雖然多次在西班牙這些島嶼靠港，但就是沒有失散兒子的消息。

陳炯明的妹妹陳秀蘭表示，小時候不明白為什麼父親一直跑遠洋，且每年才回家一個月，長大後她問父親，父親才說「因為妳大哥還留在那邊 （西班牙），當初是我的錯，我要把他找回來」。陳炯明說：「有些人都因類似問題換拿（中國）大陸護照，說不定當時我也這樣做，就會方便點。」

3年多前，他聽說能找新的辦事人員處理，在兒子勸說下，陳炯明再度申辦護照，終於成功取得文件，加上同鄉花3天在台東奔走，找上已經搬離老家的妹妹，再找上熱心助人的移民署台東服務站專員陳允萍，才讓這趟回鄉路走向實現。（編輯：陳正杰）1090103