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醉倒被丟包西班牙 台東漁工歸鄉路一走38年

最新更新：2020/01/03 17:59
在移民署台東服務站專員陳允萍努力下，滯留西班牙38年的台東阿美族男子陳炯明（圖）即將返台，陳允萍也透過友人前往西班牙，記錄陳炯明這趟辛苦的歸鄉路。（陳允萍提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月3日
在移民署台東服務站專員陳允萍努力下，滯留西班牙38年的台東阿美族男子陳炯明（圖）即將返台，陳允萍也透過友人前往西班牙，記錄陳炯明這趟辛苦的歸鄉路。（陳允萍提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月3日

（中央社記者盧太城台東縣3日電）台東阿美族男子陳炯明17歲和父親當遠洋漁工，因不勝酒力醉倒被漁船丟包西班牙。未料返鄉路因此耽誤了38年，有望今年春節前返鄉和姊妹團聚。

在移民署台東服務站專員陳允萍努力下，滯留西班牙38年的陳炯明即將返台，陳允萍也透過友人前往西班牙，記錄陳炯明這趟辛苦的歸鄉路。

陳炯明透過影片說，38年前漁船停靠西班牙，因和父親吵架被留在漁船上，後來同學偷偷的幫忙下船，離開碼頭。當晚被當地人帶去喝酒，因不會喝酒不勝酒力醉倒。隔天酒醒後身邊的人都不見了，走了好久找到碼頭，但父親和漁船已經不見了，心想「身上沒錢，只能流浪，先打工再說，1、2年後有錢再回台灣」。

他就這樣開始流浪，一些在餐館打工的中國人會留剩飯菜接濟自己「能吃飽就好」。1年後，又在越南餐館碰到中國人，問自己要不要工作，我說，「可以，什麼都可做，明天就上班」，於是有了固定工作，洗碗、切菜、打掃。

就這樣又過了一年，餐廳老闆某天告訴自己「小陳啊，我幫你辦個中國護照」，他很訝異問一些朋友，他們說，「拿中國護照就不能回台灣」，他一直記住這句話，從此以後都不敢去辦護照。

直到26歲，他又想起故鄉台東，於是想辦護照，有人告訴他，和西班牙老婆結婚要辦護照比較容易，於是結婚開始存錢找人辦護照，沒想到委託辦護照的人一直要錢，結果「一年又一年，兒子、已經5、6歲了，護照還辦不成」，又來了第2個人要幫忙辦，也辦不成，第3個也辦不成，於是他放棄了。

直到11年前，在西班牙遇到同是從事遠洋漁船工作的台東縣太麻里鄉故鄉人，才又燃起歸鄉希望。3年前台灣的妹妹開始幫他找台灣的機關幫忙，但都沒結果，去年4、5月出現好心人陳允萍，總算找對了方法。

陳允萍說，陳炯明的妹妹找上他時，他先查詢，陳炯明有護照，但缺良民證和出生證明，他幫忙申請這些資料並且翻譯，於去年12月16日寄到西班牙給陳炯明。

陳炯明說，2天前收到陳允萍寄給自己的資料，如果順利可以在春節前回到台東，「碰到陳允萍這個好人，千萬個感謝」。（編輯：黃世雅）1090103

台東阿美族男子陳炯明（左）17歲和父親當遠洋漁工，因不勝酒力醉倒被漁船丟包西班牙，未料返鄉路因此耽誤38年，陳炯明說，透過許多人辦護照都不得其門而入，累積的文件資料都有30公分高，還是回不了台灣。（陳允萍提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月3日
台東阿美族男子陳炯明（左）17歲和父親當遠洋漁工，因不勝酒力醉倒被漁船丟包西班牙，未料返鄉路因此耽誤38年，陳炯明說，透過許多人辦護照都不得其門而入，累積的文件資料都有30公分高，還是回不了台灣。（陳允萍提供）中央社記者盧太城台東傳真　109年1月3日
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