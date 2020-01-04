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日本箱根驛傳 逾8成跑者穿同款鞋引關注

最新更新：2020/01/04 16:45
日媒報導，知名球鞋品牌販售的一款「厚底」跑鞋，在日本今年「箱根驛傳」十分搶眼，約有高達85%出場跑者都穿著同款跑鞋。（共同社提供）
日媒報導，知名球鞋品牌販售的一款「厚底」跑鞋，在日本今年「箱根驛傳」十分搶眼，約有高達85%出場跑者都穿著同款跑鞋。（共同社提供）

（中央社東京4日綜合外電報導）日媒報導，知名球鞋品牌販售的一款「厚底」跑鞋，在日本今年「箱根驛傳」十分搶眼，約有高達85%出場跑者都穿著同款跑鞋，讓跑鞋可能造成的影響引發關注。

日本讀賣新聞報導，今年落幕的第96屆「箱根驛傳」（日本道路接力賽），在路線總數10個區間的7個區間誕生新紀錄，大家都看到許多選手腳下的那雙厚底跑鞋。

今年出賽的210位跑者中，有約85%都穿著這雙厚底跑鞋，其中在9個區間獲區間賞的跑者都穿這款厚底跑鞋。各大學的教練相繼說，這無疑對紀錄造成影響。

引發話題的跑鞋是耐吉（Nike）從2017年開始販售的某系列鞋款，能提高回彈等的厚底是外觀上一大特色。日本馬拉松選手設樂悠太與大迫傑2018年時穿著這款跑鞋，雙雙創下男子馬拉松的日本紀錄。

▲日本馬拉松選手大迫傑2018年穿知名球鞋品牌的一款厚底跑鞋參賽，創下男子馬拉松的日本紀錄。

特別是去年7月販售的鞋款，讓跑者認為「更容易獲得回彈」，廣受世界頂尖選手到一般市民跑者喜愛，去年底日本全國高校驛傳，也有很多跑者穿這雙跑鞋。

青山學院大學監督原晉說，到目前為止跑鞋都是以防止跑者受傷進行研發，「但這雙鞋已成武器」；上季都是穿他牌跑鞋、本季多數換成這款厚底跑鞋的青山學院大學跑者，睽違2年再度在箱根驛傳奪冠。

不過，這雙厚底跑鞋在日本要價約3萬日圓（約新台幣8300元），是高價鞋款，對學生帶來很大經濟負擔，甚至可能因為學生家庭經濟差距而直接影響成績。

其他國家已有「跑鞋的功能可能造成不公平利益」的質疑聲音，有報導指國際田徑總會開始進行調查，「厚底」跑鞋熱潮的將來備受關注。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090104

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