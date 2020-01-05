赴厄瓜多國際蘭展 作品插國旗遭中國強硬拔除

總統蔡英文5日參訪埔里花卉中心，有業者在介紹時透露，108年10月到厄瓜多參加國際蘭花展，作品上的中華民國旗曾遭中國人員強硬拔除。（取自台北駐厄瓜多商務處網站）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年1月5日

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）總統蔡英文今天參訪埔里花卉中心，業者當面向總統透露去年10月到厄瓜多參加國際蘭花展時，作品上插的國旗遭中國人員強硬拔除，但業者也說，事件已過去，希望勿被擴大解讀。

埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心一度是蚊子館，民進黨立委蔡培慧協助埔里鎮公所活化成功；總統上午參訪場館時，有業者向總統介紹埔里種植花卉的氣候優勢時，透露出國參展遭中國大陸打壓的插曲。

這名業者今天稍後告訴中央社記者，去年10月受邀前往南美洲厄瓜多一處植物園參加國際蘭花展，作品插上2面中華民國國旗，是整體布置元素之一，但陸方人員見狀不滿，向厄瓜多當地主辦單位反映作品插國旗「不恰當」，但她不願拔除，陸方人員竟直接動手拔。

業者表示，國旗遭拔後，當地華僑幫忙抗議，台北駐厄瓜多商務處也「再拿國旗給我」，她擔心主辦單位為難，陸方也放話「再掛就再拔」，由於不願見到整場展覽吵鬧辦不下去，後來未再掛國旗，但主辦單位仍向厄瓜多外交機關抗議中國大陸如此行為。

業者指出，今天向總統提到這件事，只是要強調埔里氣候具優勢，全世界沒有任何環境比埔里更棒，事情已過去，外交部事後也呈報總統府，雖然今天再談到，但希望不要在選舉期間被過度炒作。

業者說，她支持台灣民主，但也希望兩岸交流，這是人民心聲，她常到中國大陸交流及展覽，畢竟兩岸「同文同種」，中國大陸也是市場，不希望今天說出這件事而被「亂扣帽子」，這件事已成過眼雲煙，當時獲得厄瓜多當局支持，對中國行為提出抗議，她希望此事到此為止，不應再擴大解讀。（編輯：陳清芳）1090105