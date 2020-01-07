張建銘加入味全龍隊教練團 再與葉君璋攜手拚戰

中職味全龍隊7日公布，退役球員張建銘（圖）確定加入教練團，對於張建銘教練生涯首年定位，總教練葉君璋表示，初期將會安排他參與各個面向的指導、幫助年輕球員。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年1月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）中職味全龍隊今天公布，退役球員張建銘確定加入教練團，對於張建銘教練生涯首年定位，總教練葉君璋表示，初期將會安排他參與各個面向的指導、幫助年輕球員。

味全龍隊昨天展開重量訓練營，正式開訓日期為2月3日，除了延攬蕭一傑、蘇柏豪入教練團外，也確定「火哥」張建銘加入味全教練團。

張建銘中華職棒16年資歷，曾拿過2005、2009、2013、2015年最佳10人外野手獎，2006、2009、2010、2013、2014年則獲選外野金手套獎；中職一軍生涯共留下1401支安打、43支全壘打、533分打點、生涯打擊率3成01。

張建銘在國際賽也屢有火燙好表現，經驗和資歷豐富，卸下結束球員生涯後，確定加盟味全龍隊，轉換身分擔任教練；張建銘和葉君璋是熟悉的戰友，除了曾一起打過國家隊外，也曾同期效力興農牛、義大犀牛和富邦悍將隊。

葉君璋表示，張建銘剛轉任教練，初期會安排他參與各個面向的指導，包含跑壘、打擊、外野等來協助年輕球員，也期望透過全方位的接觸，幫助張建銘上手教練的任務。至於兩人多年的交情與隊友情誼，默契沒話說，張建銘確定加盟後將馬上開工，展開教練生涯。（編輯：張芷瑄）1090107