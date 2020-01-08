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蔡賴配大聲說話廣告重製版 連原創導演也按讚

最新更新：2020/01/08 12:48
影片來源：辣台派 YouTube頻道

（中央社台北8日電）民進黨蔡賴配競選廣告「大聲說話」昨天推出之後，網路平台出現對照香港反送中活動畫面的「大聲說話-兩個世界版」更是轟動，連「大聲說話」導演羅景壬也在臉書上分享。

羅景壬說，「並置的畫面，強迫我們凝視他人的痛苦」。針對11日即將舉行的總統和立委選舉，他說，「做為全世界最注目的東亞焦點，星期六我們如何選擇，將會向全世界傳遞關鍵的訊號」。

香港眾志秘書長黃之鋒在臉書分享「大聲說話」影片，形容這是台灣這屆選舉最觸動人心的選舉廣告。

華盛頓郵報（Washington Post）北京分社社長弗菲爾（Anna Fifield）發自台北的報導指出，再過幾天，台灣就將舉行大選，這可能是台灣決定與中國關係軌跡的關鍵日。蔡總統發布的競選廣告，點出擺在民眾面前的兩個選擇，一個是充滿活力的民主台灣，另一個是中國國家主席習近平的獨裁統治。

「大聲說話」這支廣告在網路社群平台引發廣大迴響。有網友重製影片，將香港反送中民眾在街頭抗爭、遭警方以催淚瓦斯對付和強力制伏的畫面，與台灣民眾的寧靜日常生活畫面並列，剪成「大聲說話-兩個世界版」。

挺總統蔡英文的辣台派臉書專頁在臉書和YouTube分享了這支影片，畫面的強烈反差，也讓原創導演羅景壬有感而發，在臉書分享。

羅景壬在臉書上說，看到這支重製影片，無法不轉貼。

他說，「不要輕忽我們擁有的力量：做為全世界最注目的東亞焦點，星期六我們如何選擇，將會向全世界傳遞關鍵的訊號。世人究竟應該怎麼看待東亞？東亞究竟希望自己被怎麼看待？星期六我們必須回答」。（編輯：林淑媛）1090108

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