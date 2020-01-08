戴資穎28分鐘奪新球季首勝 馬國大師賽晉16強

台灣羽球一姐戴資穎（圖）8日在馬來西亞羽球大師賽首輪僅花28分鐘，以21比14、21比10輕鬆收拾中國小將張藝曼，晉級16強，新球季首戰就搶下好彩頭。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在馬來西亞羽球大師賽首輪僅花28分鐘，以21比14、21比10輕鬆收拾中國小將張藝曼，晉級16強，新球季首戰就搶下好彩頭。

戴資穎去年闖進年終賽決賽，但爭冠失利，最後將球后寶座讓給中國女將陳雨菲，目前世界排名第2，今年首站從馬來西亞羽球大師賽出發，並榮膺頭號種子。

戴資穎今天展開首輪賽事，首度對決排名第33的中國小將張藝曼，開賽迅速進入狀況，取得3比0領先，並一路維持領先優勢，僅花13分鐘就以21比14拿下首局。

延續首局氣勢，戴資穎次局在4比4平手時，強拉一波7比0攻勢，強壓對手，並以21比10迎接勝利，拿下16強門票，下一戰將出戰泰國小將彭帕薇（Pornpawee Chochuwong）與南韓女將成池鉉之間的勝方。

戴資穎目前積分9萬5675分，與球后陳雨菲僅差1090分，戴資穎前10高的積分中，最低一站的積分為7700分，本週至少得打進決賽才能增加積分，若能奪冠，拿下冠軍積分9200分，下週總積分可增加1500分，將可重登球后寶座。

另外，台灣羽球一哥周天成今天過30歲生日，稍早也拿下勝利為自己慶生，與混雙李洋與楊景惇同樣闖進16強。（編輯：張雅淨）1090108