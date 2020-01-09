莊智淵重返國家隊 組最強中華隊拚奧運門票

（中央社記者龍柏安台北9日電）體育署長高俊雄今天證實，昨天他南下高雄與台灣「桌球教父」莊智淵見面會談，也確定莊智淵重返國家隊，17日將隨隊前往葡萄牙移訓，並參加世界桌球團體奧運資格賽。

莊智淵去年9月在臉書上拋出震撼彈，表明將不再代表台灣參加國際賽，不過體育署強調，組成「最強中華隊」一直是所有人的期待與共識，透過體育署、中華桌球協會與合作金庫等多方共同努力，才讓莊智淵回心轉意。

被問到與莊智淵之間的對談內容，高俊雄則笑說，他是以球迷的心情和小莊對話，也透露近來莊智淵小孩剛出生，新手爸爸自然比較忙碌，「小莊表示他會加緊備戰，找回以往訓練的強度，以符合國人的期待。」

去年莊智淵因參賽行程安排與教練產生摩擦，未來類似問題該如何解決，體育署競技運動組長洪志昌表示，只要這次資格賽順利取得滿額參賽席次後，未來中華男、女桌球代表隊都享有個人專屬教練，出國參加公開賽也會由專屬教練陪同。

世界桌球團體奧運資格賽將於1月22日在葡萄牙貢多馬爾開打，這次比賽無論男女各有9個國家可取得3張滿額奧運參賽門票。

依照目前團體排名，中華女團將可名列大會頭號種子，男子隊也可排在第2，對於門票爭取將是一大利多，洪志昌也期許球員們全力爭取最佳成績，以男、女雙雙取得滿額參賽席次為目標。（編輯：張雅淨）1090109