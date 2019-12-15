林昀儒廖振珽桌球年終賽奪銀 寫男雙隊史最佳

台灣桌球小將林昀儒（左）與搭檔「山豬」廖振珽（右）15日不敵世界排名第3的中國組合樊振東與許昕，世界桌球巡迴賽年終總決賽獲銀牌。（圖取自國際桌球總會網頁ittf.com）

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣桌球小將林昀儒與搭檔「山豬」廖振珽，今天在世界桌球巡迴賽年終總決賽，以1比3不敵世界排名第3的中國組合樊振東與許昕，獲得銀牌，仍寫下隊史年終賽男雙最佳戰績。

2019世界桌球巡迴賽年終總決賽，今天在中國鄭州進行男雙壓軸決賽，林昀儒與廖振珽的「台灣組合」，在前2局領先時沒能壓制對手乘勝追擊，反遭對手後來居上逆轉戰局，陷入0比2落後，成了勝負分水嶺。

許昕是當今世界男子球王，樊振東過去也曾高居世界第一，堪稱是「球王組合」，兩人今年聯手在世界巡迴賽包辦日本、瑞典與南韓3座冠軍，而台灣組合則在年初的阿曼公開賽奪冠，捷克公開賽則是拿下亞軍。

過去台灣在年終賽男雙的最佳戰績，是2017年由莊智淵與陳建安聯手拿下的銅牌，這次林昀儒和廖振珽在年終賽連闖2關，挺進決賽，已提前改寫隊史最佳成績。

今天開局，林昀儒和廖振珽的「林廖配」，首局一度以3比0領先，不過對手很快回穩，在尾盤逆勢超前，台灣組合在7比9落後之際，接下來連丟2分，先以7比11棄守。

次局「林廖配」再以6比5領先，不料決勝關頭兩人再陷入得分乾旱，一口氣連丟6分，以6比11、連丟2局。

退無可退的台灣組合，第3局克服開局3比6落後，在比賽後段急起直追、也後來居上，兩人雖浪費了1個局點，所幸最終仍以13比11首度開胡。

艱辛開胡的「林廖配」，第4局開賽就連丟7分，陷入大幅落後，兩人一路落後下追到3比9，可惜沒能扭轉頹勢，最終以3比11吞敗，僅獲銀牌。（編輯：張芷瑄）1081215