林昀儒世界盃鍍銅 世界排名第7再創生涯新高

世界桌球總會3日公布最新世界排名，台灣小將林昀儒的排名從上個月的世界第10上升到第7。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北3日電）世界桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，上週才在男子桌球世界盃摘下隊史首面男單銅牌的小將林昀儒，排名也從上個月的世界第10，上升3名，來到生涯最佳的世界第7。

年僅18歲的林昀儒，11月行程滿檔，他在桌球世界巡迴賽奧地利站打進4強，接著T2鑽石桌球賽新加坡站闖進決賽，最後轉戰中國成都參加男子世界盃締造隊史新猷，拿下隊史最佳的男子單打銅牌。

靠著11月連續3站高檔表現，讓他積分大進補，一口氣竄上世界第7，而他昨天從中國成都返台時，在機場被問到對於自己今年表現是否會感到驚奇，他不改省話本色，酷酷地說：「還好。」

上週拿剛下世界盃男單冠軍的中國名將樊振東，最新排名則被自家隊友許昕超車、反從球王寶座退位，許昕則從重返世界第1。

台灣男子桌球招牌人物「桌球小子」莊智淵，最新世界排名從上個月的39名，回檔至35，而左手持拍的陳建安，則從47小幅下滑至49。

至於台灣女單一姐鄭怡靜，靠著世界盃團體賽鍍銅，加上奧地利公開賽女單也闖進8強，排名也從上個月的世界11名回升至全球第8；陳思羽也回升兩名來到世界25，鄭先知則排在53名。（編輯：吳協昌）1081203