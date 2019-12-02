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林昀儒返台備戰 與鄭怡靜聯手搶奧運混雙門票

最新更新：2019/12/02 19:50

（中央社記者龍柏安台北2日電）剛結束2週賽事，台灣18歲桌球小將林昀儒坦言還有些疲憊，不過他沒有太多休息時間，返台後僅有2天時間調整，接著將和桌球一姐鄭怡靜合拍衝刺，爭搶奧運混雙門票。

林昀儒昨天才在中國成都舉行的男子桌球世界盃銅牌戰，歷經7局大戰以4比3擊敗中國名將馬龍，摘下隊史首面銅牌，今天下午返台後，馬不停蹄轉往母校輔仁大學擔任開球嘉賓，他苦笑說：「開球比打世界盃銅牌戰還緊張。」

今年對林昀儒來說是豐收的一年，除在T2鑽石桌球賽馬來西亞站奪冠，新加坡站也拿下亞軍，此外世界盃也順利鍍銅，不過他透露，12月10日又要出征中國鄭州，參加12月12日開打的世界巡迴賽年終總決賽，最重要任務就是和鄭怡靜聯手爭搶奧運門票。

依規定年終總決賽將有4張奧運混雙門票，意味著林昀儒和鄭怡靜只要闖過頭關，就能提前取得奧運混雙參賽資格，因此他只有2天時間可以休息調整，接著馬上又要和拍檔會合，進行最後衝刺。

這次世界盃林昀儒在4強不敵當今球王樊振東，他承認，賽前心態沒有調整好，「我打太多搏殺式的球，失誤也太多」。

至於銅牌戰面對馬龍，前6局他以3比3和對手打平，最後仍頂住壓力成功關門拿下勝利，「最後我放得比較開，球路也敢做出變化。」而成為台灣男子桌球史上，第一個在世界盃拿下獎牌的球員，他說：「打完了才知道，還蠻開心的。」（編輯：張芷瑄）1081202

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