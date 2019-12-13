林昀儒鄭怡靜不敵世界第一 桌球年終賽4強止步

台灣桌球小將林昀儒（左）與女單一姐鄭怡靜（右）13日在世界桌球巡迴賽年終總決賽混雙4強賽，以0比3遭世界第一的中國組合許昕與劉詩雯橫掃，無緣決賽。（圖取自國際桌球總會網頁ittf.com）

（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球小將林昀儒與女單一姐鄭怡靜昨天聯手搶下奧運混雙門票，今天在世界桌球巡迴賽年終總決賽混雙4強賽，以0比3遭世界第一的中國組合許昕與劉詩雯橫掃，無緣決賽。

2019世界桌球巡迴賽年終總決賽在中國鄭州舉行，林昀儒與鄭怡靜昨天在混雙首輪，以3比0力退匈牙利組合，不但闖進4強，還取得奧運桌球混雙資格。

林昀儒與鄭怡靜今天4強賽強碰世界第一的中國組合許昕與劉詩雯，開局就陷入1比8落後，首局以3比11棄守；第2局重振旗鼓，一度連搶5分，取得10比8領先優勢，但未能把握2個局點機會，以11比13失守，讓對手率先「聽牌」。

第3局戰況呈現一面倒，林昀儒與鄭怡靜一開始連丟8分，無力逆轉戰局，最終以1比11吞敗。

林昀儒連2天面臨一日3戰考驗，結束混雙賽事，稍作休息後，將繼續在男雙、男單賽事奮戰。

今天共有5組台將輪番上陣，台灣女單一姐鄭怡靜打頭陣，稍早在女單16強賽激戰7局，以3比4不敵世界排名第4的日本女將伊藤美誠。

另一組女雙陳思羽與鄭先知4強賽，以1比3遭到南韓組合田志希與梁夏銀逆轉，將決賽門票拱手讓人。（編輯：張雅淨）1081213